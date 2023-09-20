"العربي الإسلامي" يرعى اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

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في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى فئات المجتمع كافة، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول(سبتمبر) من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعاية كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلا بمديرها العام إياد العسلي.وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصم وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين فئات وشرائح المجتمع كافة، هذا وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم فرصة الاستفادة من خدمات دائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى فئات وشرائح المجتمع كافة، بلا استثناء.وتم إطلاق هذه الخدمة برعاية كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي، حيث عبر المدير العام إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفا أن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعيا إلى ربطهم بالخدمات المهمة والمتنوعة، حيث إن تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.