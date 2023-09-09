السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"العربي" يدعم نشاطا تعليميا للأطفال حول ندرة المياه

البنك العربي
البنك العربي
 في إطار دعمه المستمر لنشاطات الأطفال الهادفة والتوعوية، قام البنك العربي مؤخراً بدعم نشاط تعليمي عن ندرة المياه وأهميتها لعملائه من برنامج "عربي جونيور" بالتعاون مع مؤسسة "أورندا ترايب". وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة وعي الأطفال حول هذه القضية المحلية والعالمية المهمة وتعزيز إدراكهم لدورهم في مجتمعهم والعالم.اضافة اعلان
وتضمنت الفعالية أنشطة تعليمية متنوعة من خلال الرسم وسرد القصص والوسائل التعليمية وغيرها من النشاطات التفاعلية للتركيز على قضية شح المياه في الأردن، وغرس حس المسؤولية عند الأطفال تجاه دورهم في ترشيد استهلاك المياه والإسهام في صنع مستقبل آمن مائيا للأردن.
ويأتي دعم البنك العربي لهذه الفعالية في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، بما في ذلك المبادرات والنشاطات التي تعنى بالأطفال انسجاما مع اهتمامه بهذه الفئة العمرية من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم. 
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