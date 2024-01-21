الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي" يطلق خدمات الدفع عبر الحدود "RemitEx"

البنك العربي
البنك العربي
 أعلن البنك العربي وماستركارد مؤخراً عن إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود "RemitEx"، والتي تستند على منصة خدمات الدفع العابرة للحدود من ماستركارد بهدف تقديم خدمة تحويل الأموال التي ستمكّن عملاء البنك العربي من إجراء الحوالات بطريقة أسرع وأكثر أماناً وبكامل قيمتها بدون رسوم على المستلم. اضافة اعلان
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية البنك العربي الرامية إلى تطوير منظومة الدفع الرقمية الخاصة به بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطورة لعملائه من خلال باقة حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة. كما ستتيح هذه الخدمة وصول الحوالات إلى 28 دولة وذلك لفتح ممرات جديدة بشكل يوسع من تغطية البنك العالمية ومواصلة خطط التوسع في المستقبل. 
وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "نواصل في البنك العربي تقديم أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائنا، حيث يأتي تعاون البنك مع ماستركارد في ظل الطلب المتزايد على خدمات الدفع الفعالة والآمنة ما بين الدول"، وأضاف: " "تشكل هذه الخدمة إضافة نوعية لحلول خدمات الدفع التي يقدمها البنك والتي نسعى من خلالها إلى توفير تجربة إجراء حوالات مالية مريحة وآمنة وبشكل شبه فوري من خلال الاستفادة من تكنولوجيا منصة ماستركارد لخدمات التحويل عبر الحدود واستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع الرقمية." 
وقالت سينثيا الخوري، رئيس تطوير الأعمال في بلاد الشام والعراق لدى ماستركارد: "تم تصميم خدمات الدفع العابرة للحدود من ماستركارد لتوفّر حلول مبتكرة تمكن العملاء من إجراء الدفع والتحويلات عبر الحدود بمنتهى الأمان والسهولة. ومن خلال هذا التعاون مع البنك العربي أصبح عملاؤنا قادرين على إرسال الحوالات المالية إلى أحبائهم بكل سهولة وسرعة، ونحن نتطلع قدماً لرؤية الأثر الإيجابي على خدمات التحويل والذي سيشهده عملاء البنك العربي في الأردن والمنطقة ". 
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