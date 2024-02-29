الخميس 29 شباط 2024
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العزام: اتخذنا إجراءات لمواجهة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام
أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بالتعاون مع الشركاء المعنيين في القطاع لمواجهة التحديات التي تواجه عملية التوسع في توليد الطاقة المتجددة، وصولا إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة مع الوفاء بالتزامات الأردن المناخية.اضافة اعلان

وحول هذه الإجراءات، أكدت العزام خلال افتتاحها ورشة العمل الوطنية الأولى لبرنامج MENALINKS بعنوان "تحديد نطاق الأولويات الوطنية ضمن برنامج التطوير الطموح لمشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بين القطاعات المستهلكة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي ا"، أنها تمثلت بدراسات تعزيز الشبكة الكهربائية والتوجه نحو الشبكات الذكية، وإيجاد حلول التخزين كمشروع تخزين الكهرباء بواسطة المياه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كامل دراسات الجدوى التفصيلية لهذا المشروع.

واستكملت العزام الإجراءات الرامية إلى مواجهة تحديات التوسع في رفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة بمتابعة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودراسة تطوير البنية التحتية القائمة، والبدء بتطبيق نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل اختياري، كخطوة تسهم في تقليص الكلف على بعض القطاعات، معلنة أنه سيتم التحول إلى تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن إلزاميا بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية بشكل كامل.

ولفتت العزام إلى الإنجازات التي حققها الأردن في التنمية المستدامة، إذ أصبحت الطاقة المتجددة تغطي ما يقارب 27% من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال العام 2022، ونعمل لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 31% بحلول عام 2030 حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-20230.

من جهته، أكد المساعد الرئيسي لرئيس الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية المهندس وليد شاهين أن مشروع مينالينكس والذي ينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الأردن، وسيقدم الدعم الفني ودعم سياسات قطاع الطاقة وتقديم التدريب لتعزيز التكامل بين الطاقات المتجددة والشبكة الكهربائية وتطوير الشبكات الذكية واستخداماتها من قبل القطاعات المختلفة في الأردن مثل قطاع الصناعة وقطاع الأبنية.

ويأتي هذا البرنامج الإقليمي الذي تشارك في تنفيذه إلى جانب الأردن كل من مصر والمغرب وتونس وتركيا من خلال المبادرة الدولية للمناخ والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بهدف دعم التكامل بين قطاعات الطاقة المختلفة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ونظم الورشة مشروع مينالينكس بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة وبالتعاون مع شركة الاستشارات الألمانية Guidehouse Energy Germany (GmbH)، بهدف اختيار المواضيع الرئيسية التي يستهدفها البرنامج خلال مدة تنفيذه في السنوات الـ6 المقبلة (2023-2029) وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية الواردة في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تعدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما أدارت الورشة المهندسة سوسن بوارش مديرة المشروع في الأردن.
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