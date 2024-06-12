العزام: 30 % مساهمة الطاقة المتجددة

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وقالت العزام خلال تقديمها ورقة نقاشية مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في الجلسة الأولى من "منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024" بعنوان: مصادر الطاقة الخضراء للعالم "حالة الأردن "ضمن محور "قطاعات النمو الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة"، إنه لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، بما يحقق هدف الوصول إلى طاقة نظيفة وتقليل معدلات انبعاث الكربون.ونوهت العزام إلى أن الوزارة تعمل بشكل كامل على تنويع مصادر الطاقة في مختلف المجالات، وتسعى إلى تحقيق نسب توليد طاقة خضراء وفقاً لأفضل المعايير العالمية.وأثنت على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مجال الطاقة، مشيرة الى التطلعات والآفاق الكبيرة بين الطرفين من خلال شراكة واسعة وفاعلة.ويهدف المنتدى بنسخته الأولى المنعقد يوم أمس الثلاثاء وليوم واحد، إلى زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأردن وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، و توفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صناع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.