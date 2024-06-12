 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العزام: 30 % مساهمة الطاقة المتجددة

منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024
منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024
أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة اماني العزام، على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالأردن والذي تصل مساهمته من خليط الطاقة الكلي الى 30% تقريبا، ما يُشجع على إقامة الاستثمارات في الأردن بهذا القطاع.اضافة اعلان

وقالت العزام خلال تقديمها ورقة نقاشية مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في الجلسة الأولى من "منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024" بعنوان: مصادر الطاقة الخضراء للعالم  "حالة الأردن "ضمن محور "قطاعات النمو الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة"، إنه لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، بما يحقق هدف الوصول إلى طاقة نظيفة وتقليل معدلات انبعاث الكربون.

ونوهت العزام إلى أن الوزارة تعمل بشكل كامل على تنويع مصادر الطاقة في مختلف المجالات، وتسعى إلى تحقيق نسب توليد طاقة خضراء وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأثنت على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في  مجال الطاقة، مشيرة الى التطلعات والآفاق الكبيرة بين الطرفين من خلال شراكة واسعة وفاعلة.

ويهدف المنتدى بنسخته الأولى المنعقد يوم أمس الثلاثاء وليوم واحد، إلى زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأردن وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، و توفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صناع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

الطاقة تطرح عطاءين طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

10 حزيران 2024
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

ميزة جديدة على موقع وزارة الطاقة لذوي الإعاقات البصرية وصعوبات القراءة

21 أيار 2024
الطاقة المتجددة

شركات الطاقة المتجددة: القطاع بحالة شبه توقف كلي

21 أيار 2024
بنزين - (تعبيرية)

الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والغاز وارتفاع الكاز عالميا

16 أيار 2024
اقرأ أيضا
خضار في أحد المحال التجارية

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

منذ 41 دقيقة
مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان -(أرشيفية)

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

منذ19 ساعة
ارتفاع التضخم

1.65% ارتفاع التضخم في الأردن حتى أيار

منذ21 ساعة
غرفة صناعة عمان

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور

منذ22 ساعة
خراف في أحد مواقع بيع الأضاحي العام الماضي.-(تصوير_ محمد أبو غوش)

"المستهلك" تدعو إلى الالتزام بالأماكن المحددة لذبح الأضاحي وتخصيص جزء منها للأسر المعوزة

منذ23 ساعة
990 ألف يورو لشراء 12 سيارة اسعاف من البنك الاستثمار الأوروبي

نحو مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لشراء 12 سيارة إسعاف

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ11 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 