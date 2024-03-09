العقاد: كميات اللحوم الحمراء بالسوق الأردني تلبي الطلب الحالي

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وقال العقاد لوكالة (بترا)، إن كميات اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والتي لها فترة صلاحية محددة، تصل اليوم إلى السوق المحلية بواسطة الشحن بالطائرات، جراء توقف عمليات الشحن البحري بفعل الأحداث في منطقة البحر الأحمر.وأضاف، أن هذه الكميات من اللحوم تصل المملكة من أسواق أفريقية والهند وأستراليا، مبينا أن أسعارها ارتفعت بالسوق المحلية جراء زيادة أجور الشحن الجوي بمقدار 3 دولارات لكل كيلوغرام، ما زاد من التكلفة.وبين العقاد أن اللحوم الحمراء المجمدة من مختلف الأصناف متوفرة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وتصل من البرازيل والهند وأفريقيا وأستراليا، مؤكدا أن أسعار بيعها معتدلة ولم يطلها زيادة من أكثر من شهرين.وتابع أنه يبلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي ذبح مسلخ عمان وزن 23-26 كيلوغراما بسعر اليوم السبت، من 6 إلى 6.25 دينار، ووزن من 26-28 كيلوغراما 5.70 دينار، ووزن فوق 30 كيلوغراما 5.60 دينار.وأشار إلى أن سعر بيع الخروف الروماني في مسلخ عمان وزن صغير 8.50 دينار للكيلوغرام، فيما سعر الأوزان الكبيرة منه 8.25 دينار، ووزن فوق 20 كيلوغراما بين 7.50 و8 دنانير للكيلوغرام.وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء الطازجة (فاكيوم) أو المبردة، أوضح العقاد، أن كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي يباع في مسلخ عمان بسعر يتراوح بين 6.50 و6.75 دينار، وكذلك الأمر بالنسبة للخروف الأفريقي المستورد، فيما يتراوح سعر كيلوغرام لحم العجل الأفريقي المستورد بين 5.50 و6 دنانير، وهو السعر نفسه بالنسبة للعجل البرازيلي.ولفت إلى أن سعر كيلوغرام لحم الخروف المجمد الأسترالي (كامل) يبلغ 4.30 دينار في مسلخ عمان، و4.50 دينار للقطع منه، فيما سعر لحم الخروف النيوزلندي المجمد (كامل)، يبلغ 4.75 دينار للكيلوغرام، و5.25 دينار للكيلوغرام المقطع منه.وبين العقاد أن سعر لحم العجل المجمد البرازيلي (كامل) يباع في مسلخ عمان بسعر 2.80 دينار للكيلوغرام، و5 دنانير حسب القطع، فيما سعر اللحم الهندي المجمد (كامل) يبلغ 2.80 دينار للكيلوغرام، و3.50 دينار إذا كان مقطعا.وذكر أن استهلاك السوق المحلية السنوي من اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة سواء كانت خروفا أو عجلا يبلغ ما يقارب 5 الآف طن شهريا، يتم استيرادها من دول عديدة من خلال 23 شركة محلية عاملة بالقطاع.