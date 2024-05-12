الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة: انخفاض عدد الحاويات الواردة والصادرة خلال الثلث الأول

صادرات - (تعبيرية)
صادرات - (تعبيرية)

بلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 121843 حاوية، مقابل 148454 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023، بحسب أرقام احصائية للنقابة اللوجستية الأردنية.

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بالمقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 29764 حاوية، مقابل 42510 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي 2023.


وقال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، إن عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفض بنسبة 18%، والصادرة 30%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفعل تداعيات أزمة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.(بترا)

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