العمل: اعتماد ومصادقة الأنظمة الداخلية لمنشآت القطاع الخاص إلكترونيا

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أعلنت وزارة العمل أنه سيتم إطلاق خدمة اعتماد ومصادقة الأنظمة الداخلية لمنشآت القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 2023/6/25، وذلك تسهيلا على أصحاب العمل وحفاظا على توفير وقتهم وجهدهم.وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن إطلاق الوزارة لهذه الخدمة إلكترونيا يأتي حرصا منها على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب العمل.وبين الزيود أن المادة (55) من قانون العمل ألزمت كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لمنشأته ينسجم مع نصوص قانون العمل، وذلك لتنظيم العمل في المنشأة وأن يصادق عليه من الوزارة ويعمل به من تاريخ تصديقه.وأوضح أن أي نظام داخلي يقدمه صاحب العمل للوزارة عليه أن يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية في المنشأة ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها؛ بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل.وأشار الزيود إلى أنه بإمكان صاحب العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال أيقونة "الخدمات" للوصول إلى أيقونة "المصادقة على النظام الداخلي" لتقديم طلبه إما للمصادقة على نظام داخلي جديد أو المصادقة على تعديل نظام داخلي للمنشأة، لتصله رسالة نصية على هاتفه تؤكد استلام الوزارة للطلب، مضيفا أن على صاحب العمل متابعة طلبه إلكترونيا لتعديل أي معلومات تُطلب منه، وبعد الانتهاء من عملية المصادقة واعتماد النظام الداخلي لمنشأته عليه أن يستلم نسخته من الوزارة.وأضاف أنه للتسهيل على أصحاب العمل تم توفير دليل استرشادي على الموقع الإلكتروني للوزارة داخل خدمة المصادقة على النظام الداخلي يوضح لهم كيفية كتابة النظام الداخلي ودليل "المستخدم" يبين فيه كيفية تقديم الطلب وما هي الوثائق المطلوبة من صاحب العمل.