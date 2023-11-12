الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العمل تستقبل الملاحظات حول نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين

وزارة العمل - (أرشيفية)
وزارة العمل - (أرشيفية)
أعلنت وزارة العمل نشر مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين لسنة 2023 على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2023/11/12.
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