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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
3:12 م
العمل تستقبل الملاحظات حول نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين
وزارة العمل - (أرشيفية)
أعلنت وزارة العمل نشر مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين لسنة 2023 على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.
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وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2023/11/12.
وزارة العمل
العمل
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