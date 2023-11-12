العمل تستقبل الملاحظات حول نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين

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أعلنت وزارة العمل نشر مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين لسنة 2023 على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2023/11/12.