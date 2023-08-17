الخميس 17 آب 2023
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العواد: إقبال خيالي على محال الحلويات

إقبال كبير على محال الحلويات - (تصوير أمير خليفة)
إقبال كبير على محال الحلويات - (تصوير أمير خليفة)
قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الخميس، إن محال الحلويات شهدت حركة نشطة و”خيالية” عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأضاف العواد لـ"هلا أخبار"، أن الارتفاع في الطلب على الحلويات عقب إعلان نتائج التوجيهي كان خياليا وبطريقة لم تكن معقولة، بحسب تعبيره.اضافة اعلان

ولم يستطع العواد، تحديد نسبة الارتفاع في بيع محال الحلويات مقارنة في الأيام السابقة، نظرا إلى استمرار الطلب مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتركز الطلب في محال الحلويات على الكنافة بأصنافها كافة، وبنسبة 90-95 في المئة من مجمل الشراء، في حين كان الخيار الثاني للمشترين، حلويات الواربات، وفقا للعواد.

وتوقع العواد، أن تشهد محال الحلويات في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، حركة نشطة على الحلويات، إلا أنها لن تكون بمستوى الطلب عشية إعلان نتائج الثانوية.

والأربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم النتائج العامة لامتحان الثانوية العامة لعام 2023، حيث بلغ عدد المشتركين 189421 طالبا وطالبا حضر منهم وقدّم الامتحان 172712 طالبا وطالبة.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، إن نسبة النجاح بلغت 63.4%، بعد أن نجح من إجمالي عدد المتقدمين 109459 طالبا وطالبة.
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