الخميس 21 أيلول 2023
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العواد: تراجع مبيعات المطاعم بنسبة 60%

شاورما
شاورما
قدر نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الخميس، تراجع مبيعات القطاع في صيف 2023، بنسبة بلغت نحو 60% مقارنة مع صيف عام 2022.
ويرى العواد، أن مبيعات المطاعم انخفضت صيف العام الحالي، نظرا إلى موجات الحر المتتالية التي شهدتها البلاد.اضافة اعلان
وقال العواد لـ”هلا أخبار”، إن صيف العالم الحالي، لم يشهد قدوم مغتربين بأعداد مرتفعة، مقارنة مع صيف عام 2022 الذي شهد حركة كثيفة للمغتربين، في أعقاب انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وأوضح أن قطاع المطاعم والحلويات، يعول على عودة المغتربين في موسم الصيف، لرفع مبيعاته، وتحسين الحركة الشرائية.
وساهم ضعف القدرة الشرائية للأردنيين أيضا، في تراجع مبيعات المطاعم ومحال الحلويات، وفقا للعواد.
وبحسب العواد، فإن المبيعات في موسم صيف 2023، تركزت على السناكات والشاورما والبيتزا، في حين كانت الحركة ضعيفة جدا على وجبات الإفطار والغداء.
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