الأربعاء 21 حزيران 2023
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"العيد" أعباء مالية إضافية لا مفر منها

تعبيرية
تعبيرية
"إرهاق للجيب" هكذا ينظر خالد الحمد لموسم العيد الذي يرتب عليه أعباء مالية ثقيلة، إذ يقول: "أنفق خلال العيد ما يفوق مجموع راتب شهرين".
خالد الموظف الإداري في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، اعتاد في كل موسم عيد أن يحصل على سلفة شخصية لتلبية حاجاته الإنفاقية التي يتطلبها هذا الموسم، ويؤكد أنه لا مفر من هذه الكلف إذ إن المتطلبات كثيرة من ملابس العيد، ومصاريف العيديات، والأضحية وغيرها.اضافة اعلان
ويحل عيد الاضحى على الأردنيين في السنوات الأخيرة تحت وطأة ارتفاع لمستويات الأسعار عموما، وسط ثبات الدخول ما يفرض على الناس أعباء مالية إضافية يدفع بعضهم للتخلي عن بعض العادات الاجتماعية وتغيير سلوكهم الاستهلاكي الذي دائما ما يرافق هذه المناسبة المباركة. 
وتقول الأربعينية أم حمزة: "إن الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المستمر في الأسعار دفعاها خلال الأعياد الماضية إلى تغيير سلوكها الإنفاقي خلال فترة العيد".
وتبين أم حمزة التي تعيل ثلاثة أبناء بعد وفاة زوجها، أن الألولوية في العيد لشراء الملابس لأبنائها إضافة إلى شراء الحلويات. وتضيف ام حمزة، "العيد فرصة لتعزيز صلة الرحم واللقاء مع الأهل والأقارب والأصدقاء، إلا أن ذلك يحتاج أيضا إلى مزيد من النفقات على شراء هدايا عيد وغيرها".
وتشير أم حمزة، إلى أن الشهر الذي يحل فيه العيد والذي يليه عادة ما تعاني خلالهما من ضائقة مالية. 
وتؤكد مي حامد الزيود التي تعمل ممرضة في القطاع الخاص، أن مناسبة العيد فيها إرهاق مالي كبير وأنها بمثابة "غرامة مالية" لا مفر منها، وتقول مي: "إنها تجد صعوبة في السيطرة على سلوكها الاستهلاكي خلال فترة العيد، إذ إن ذلك يكبدها كلفا مالية إضافية".
وتضيف مي، أنها في الأعوام الأخيرة باتت تشعر بتعاظم تكاليف العيد عما كانت عليه في سنوات سابقة، إذ إن هناك ارتفاعا مستمرا للأسعار.
وأوضحت، أنها وزوجها يحاولان الإيفاء بحاجات العيد ومن خلال تأجيل بعض الفواتير المترتبة عليهما كفواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى تقنين بعض المصروفات الشخصية. 
إلى ذلك، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش، أن المناسبات غير المتكررة على مدار السنة عادة ما يترتب عليها أعباء وكلفا مالية إضافية على الأسر والأفراد، بالنظر إلى أن معدلات الإنفاق والدخل في معظمها تأتي من مصدر يكاد يكون رئيسيا للأغلب وهو الراتب من أجر العمل، إذ إن الأجور لا ترتفع لدينا محليا سواء بما يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وبما أن الأجور في معظم الحالات، لا تأخذ بعين الاعتبار الإنفاق الطارئ في المناسبات "كالعيد"، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث عجز إضافي في إنفاق الأسر والافراد على متطلبات العيد. 
وأوضح عايش، أنه في ظل حال ارتفاع تكاليف المعيشة على معظم الأسر الأردنية التي تعاني أصلا من عجز بين معدل دخلها وإنفاقها ، فمن الطبيعي أن تشكل مناسبة "كالعيد" عبئا ماليا على المواطنين، إذ يشعر الأغلب في هذه المناسبات، بأنهم يعانون من مشكلة العجز في الإنفاق على الرغبات والحاجات التي يفرضها العيد. 
ودعا عايش المواطنين، إلى ضرورة أن يكون هناك ضبط ذاتي للسلوك الاستهلاكي، وتنظيم الموازنة والمصاريف بما ينسجم مع القدرات المالية ومعدل الدخل إضافة إلى تقنين الإنفاق على الحاجات الأساسية، إلى جانب تكريس ثقافة التكاتف الاجتماعي في مثل هذه المناسبات وتقدير الحالة المعيشية التي يعيشها أغلب الناس. 
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