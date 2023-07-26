الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الفاتورة النفطية للمملكة تنخفض إلى 1.36 مليار دينار حتى أيار

الفاتورة النفطية للمملكة تنخفض إلى 1.36 مليار دينار حتى أيار
الفاتورة النفطية للمملكة تنخفض إلى 1.36 مليار دينار حتى أيار
انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 1.361 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى تراجع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.4 بالمئة.
وأسهم انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، في كبح جماح ارتفاع مستوردات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، تصدرت الوقود والزيوت المعدنية سلم المستوردات من المشتقات النفطية في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 507 ملايين دينار، مقابل 461 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 293 مليونا، مقابل 370 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 282 مليون دينار، مقابل 275 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، وثم الديزل "سولار" بنحو 264 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 308 ملايين، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 15 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
 (بترا)- وعد ربابعة
معرض الغذاء الدولي

معرض الغذاء الدولي يفتتح في عمان الشهر المقبل 25 تموز 2023

الأردن والعراق

الأردن والعراق يفتحان مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي 25 تموز 2023

أرشيفية

ما المطلوب لتحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من الوظائف؟ 25 تموز 2023

"الأهلي" عضو بلاتيني بالمجلس الأردني للأبنية الخضراء

"الأهلي" عضو بلاتيني بالمجلس الأردني للأبنية الخضراء 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2023_04_17_01_21_23

النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

منذ2 ساعة
633e75dbd6406

الجغبير: غرفة صناعية أردنية عراقية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين البلدين

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-26 at 11.56.38 AM

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق غدا

منذ6 ساعة
62-230526-turkey-ready-made-garment-exports-3

6.8 % ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية أيار الماضي

منذ6 ساعة
11

المركزي يطرح فئة العشرة دنانير للتداول

منذ8 ساعة
الاستراتيجيات الأردني يصدر ورقة سياسات حول جاهزية الأردن للوظائف المستقبلية

42% من الأردنيين العاطلين عن العمل جامعيون

25 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ19 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 