السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

الفرايه: تهريب المخدرات من سورية أكبر التحديات

وزير الداخلية مازن الفراية - (أرشيفية)
وزير الداخلية مازن الفرايه

طارق الدعجة

قال وزير الداخلية، مازن الفرايه، إن أكبر التحديات هو تهريب المخدرات من سورية، مبينا أن أساليب التهريب أصبحت متطورة، وكان آخرها عملية تهريب تم ضبطها داخل البطيخ.اضافة اعلان
وأضاف الفرايه، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن 400 مستثمر حصل على الجنسية من خلال الاستثمار، مشيرا إلى أن الجنسية الأردنية مطلوبة والإقامة مطلوبة في ظل الأمن والأمان والاستقرار.
وقال الفرايه سننهي إطلاق جميع الخدمات الالكترونية مع نهاية هذا العام.
وفي إطار السياحة العلاجية، قال وزير الداخلية "من كل أنحاء العالم سمحنا الدخول دون تأشيرة للإناث من الأعمار كافة، والذكور أقل من 15 عاما، وأكبر من ٥٠ عام، وهناك استثناء لعدد قليل من الدول غير المستقرة.


أحد فنادق البحر الميت - (الغد)

%65 إشغال فنادق المملكة منذ15 ساعة

إحدى صالات الأفراح في عمان - (تصوير: ساهر قدارة)

عودة النشاط إلى صالات الأفراح منذ15 ساعة

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية-(ارشيفية)

منع تصدير خام الفوسفات من "الريشة" 10 آب 2023

صالح الخرابشة

"الطاقة" تدرس تحميل "المرافق النفطية" جزءا من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أردننا جنة

السياحة تعلّق رحلات برنامج أردننا جنة لـ3 أيام

منذ 15 دقيقة
سفينة صافر

الأردن يرحب باستكمال تفريغ حمولة النفط من صافر

منذ 36 دقيقة
637b75e8-محل-لبيع-الذهب-أرشيفية

انخفاض أسعار الذهب محليا

منذ2 ساعة
img

"تجارة الأردن" تدعو القطاع التجاري للتعامل بحذر مع موجة الحر

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-12 at 9.55.25 AM

أسبوع الطعام الكوري 2023 في الأردن

منذ3 ساعة
عمان

اقتصاديون: المرحلة المقبلة تتطلب الجدية في التعامل مع المستثمرين

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ14 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 