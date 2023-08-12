الفرايه: تهريب المخدرات من سورية أكبر التحديات

طارق الدعجة

قال وزير الداخلية، مازن الفرايه، إن أكبر التحديات هو تهريب المخدرات من سورية، مبينا أن أساليب التهريب أصبحت متطورة، وكان آخرها عملية تهريب تم ضبطها داخل البطيخ. اضافة اعلان

وأضاف الفرايه، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن 400 مستثمر حصل على الجنسية من خلال الاستثمار، مشيرا إلى أن الجنسية الأردنية مطلوبة والإقامة مطلوبة في ظل الأمن والأمان والاستقرار.

وقال الفرايه سننهي إطلاق جميع الخدمات الالكترونية مع نهاية هذا العام.

وفي إطار السياحة العلاجية، قال وزير الداخلية "من كل أنحاء العالم سمحنا الدخول دون تأشيرة للإناث من الأعمار كافة، والذكور أقل من 15 عاما، وأكبر من ٥٠ عام، وهناك استثناء لعدد قليل من الدول غير المستقرة.

