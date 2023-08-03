الفنادق الاردنية تعقد دورات تدريبية لموظفي فنادق البترا

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عقدت جمعية الفنادق الاردنية و بالتنسيق مع سلطة اقليم البترا التنموي السياحي دورة تدريبية لموظفي فنادق مدينة البتراء تحت عنوان" مهارات الاتصال لقطاع الضيافة" يوم الثلاثاء الماضي.و استهدفت الدورة جميع موظفي الفندق و من مختلف الاقسام و المستويات.و غطت الدورة عدة محاور متعلقة بالسلوكيات و الادوات و المعرفة و القدرات عند تلقي او اعطاء معلومات، و التي ستسمح من خلالها لموظفي الفنادق بتطوير علاقة ايجابية مع النزلاء في الفندق مما سيعكس صورة ايجابية و تحسين الخدمة وتم تخريج ٣٦ موظف من جميع الفئات المصنفه للمنشات الفندقية في البتراء.وجاء عقد الدورة استمراراً لنهج التعاون مع قطاع الفنادق في جميع انحاء المملكة، و لزيادة و رفع كفاءة و معرفة موظفي القطاع و لتحسين الخدمةكما عقدت جمعية الفنادق الاردنية دورة تدريبية بعنوان "البروتوكول و الاتيكيت" لموظفي فنادق مدينة البتراء و ذلك بالتنسيق مع سلطة اقليم البترا التنموي السياحي يوم الاربعاء الموافق ٢/٨/٢٠٢٣، حيث استهدفت جميع الموظفين في القطاع من مختلف المستويات و الاقسام و ذلك لاكساب و تنمية الموظفين بالمهارات اللازمة للتعامل مع النزلاء بمواقف مختلفة في الفندق و الاخذ بعين الاعتبار الاختلاف في الثقافات، الديانات، اللغة، المنطقة و غيرها. حيث تتطلب هذه الامور الالمام بمفهوم الاتيكيت و البروتوكول و اهمية التعامل به و معرفة القواعد و الثقافات المتعددة حسب المجتمعات و كيفية التعامل معها وعليه تم تخريج ٢٦ موظف من جميع الفئات المصنفه للمنشات الفندقية في البتراء.