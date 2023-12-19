الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفوسفات افتتاح الورشة الفنية المتخصصة للاتحاد العربي للاسمدة

WhatsApp Image 2023-12-19 at 5.49.46 PM (1)
الفوسفات افتتاح الورشة الفنية المتخصصة للاتحاد العربي للاسمدة
الذنيبات: العالم العربي يزخر بالموارد الطبيعية والطاقة 
الذنيبات: مساهمة فاعلة للأسمدة الفوسفاتية في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الجوعاضافة اعلان
الذنيبات: حاجة ماسة للتعاون والتكامل العربي في مجال صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية
ابو المعاطي: صناعة الاسمدة العربية تشكل 30 % من حجم التجارة العالمية

 اكد رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، أهمية صناعة الاسمدة الفوسفاتية، التي تلعب دورا حيويا في توفير الأمن الغذائي العالمي ، بما يؤثر في تحقيق الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة 2030 والمتمثل في  والقضاء على الجوع.

 واضاف الدكتور الذنيبات، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الفنية المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة بالتعاون مع الشركة تحت عنوان "، أحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة"، ان العالم العربي يزخر بالموارد الطبيعية وخاصة الفوسفات، وموارد الطاقة التقليدية.

واشار إلى  ان اكبر عشر دول منتجة للطاقة المتجددة الصين، الولايات المتحدة، اليابان، المانيا، فيتنام، كوريا الجنوبية واسبانيا. ورغم ان العالم العربي رفع قدرة الطاقة المتجددة الى 57% فهو بحاجة الى مضاعفة انتاجه من الطاقة المتجددة وأهمية توفيرها والمحافظة عليها كعامل أساس في نجاح صناعة الأسمدة

وبين ان  صناعة الاسمدة الفوسفاتية في الوطن العربي تشكل واحدة من اهم الصناعات الاستراتيجية  في الاسواق العالمية بنسبة 64 % من الفوسفات،  فيما تشكل صناعة الكبريت 30 %، و38 % لصناعة اليوريا،  وسماد الداب 51 % ، في الوقت الذي يبلغ فيه الانتاج العربي من البوتاس 4% عالميا.
 
واكد الدكتور الذنيبات على أهمية صناعة الاسمدة الفوسفاتية 
العربية، التي تساهم بشكل فاعل في مضاعفة الانتاج الغذائي وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق العالمي في هذا المجال، مشيرا في هذا الاطار الى التحديات التي تواجه هذه الصناعة، وخاصة في مجال الطاقة، التي تشكل المتجددة تحديا كبيرا للدول العربية المنتجة الاسمدة.
وقال ان ما يقارب من 30% من سكان العالم لم يتمكنوا من الحصول على الأغذية بصورة منتظمة،  بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية والتغير المناخي وانتشار الأمراض السارية، اذ تشير التقارير الى ان عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع عام 2022 تراوح بين 691 الى 753 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 122 مليون شخص عن عام 2019.

واشار الدكتور الذنيبات الى التقرير المشترك لمنظمة الأغذية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي صدر في 29 آذار من العام الحالي، وخلص الى ان المنطقة العربية  تعاني اشكالا متعددة من سوء التغذية، وأن ما يقرب من 54 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية.
ودعا الدكتور الذنيبات الى ضرورة  تحقيق التكامل العربي في صناعة الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية، بما يعزز العمل العربي المشترك، مؤكدا استعداد شرحة مناجم الفوسفات الاردنية للانفتاح على التعاون العربي في هذا المجال وايجاد مشاريع عربية مشتركة.
واشار الى أهمية هذه الورشة الذي تجمع نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين العرب للمساهمة   للتأسيس الى تعاون وتكامل عربي في صناعة الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية، والمساهمة بخبراتهم وافكارهم في موضوع الورشة، وخاصة ما يتعلق بقضايا الطاقة واستخداماتها  الصناعية، مثلما اشاد بدور الاتحاد في الاعداد لهذه الورشة، وجهوده لتعزيز التعاون العربي في تطوير صناعة الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية.  

بدوره، قال امين عام الاتحاد العربي للأسمدة  سعد ابو المعاطي، ان الاتحاد يجسد الية للعمل العربي المشترك في قطاع الاسمدة، مشيرا الى اهمية صناعة الاسمدة العربية التي تساهم بنسبة 30 % من حجم التجارة العالمية في هذا المجال، مشيرا في هذا الاطار  الى أهمية صناعة الاسمدة في القطاع الزراعي  وبالتالي زيادة انتاجه ومحاربة الجوع.
واستعرض ابو المعاطي دور الاتحاد وأهدافه في مساعدة الدول الأعضاء في حل مشاكل الإنتاج عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، وتوثيق المعلومات الفنية والبيانات والإحصاءات الاقتصادية والتجارية والزراعية المتعلقة بصناعة الأسمدة وخاماتها واستخداماتها عربيا ودوليا، ونقل الخبرات وتبادلها بين الشركات الأعضاء. 
وقال ان الاتحاد يعمل على إعداد الدراسات الاستراتيجية ذات العلاقة بصناعة الأسمدة في الأقطار العربية على المستويين العربي والعالمي في ضوء التقدم التكنولوجي والمتغيرات والمستجدات العالمية في إطار من الكفاءة والأمان والحفاظ على البيئة.
كما يعمل الاتحاد على دعم وتنمية القدرات المهنية والفنية للعاملين في صناعة الأسمدة وخاماتها في الوطن العربي عن طريق تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية، وعقد وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات المتخصصة بصناعة الأسمدة وخاماتها والمشاركة في الفعاليات العربية والدولية، وكذلك مع الاتحادات والهيئات والمنظمات العربية والدولية وأصحاب الخبرة.
واوضح ان الاتحاد يسعى للتفاعل والمشاركة مع الجهات والهيئات والمنظمات المختصة عند وضع المعايير الصناعية والبيئية المتعلقة بصناعة الأسمدة وخاماتها واستخداماتها، والعمل على التنسيق في مجال الاستثمارات لتحقيق التكامل البيني في مجال تأسيس الشركات المشتركة بالوطن العربي لصناعة الأسمدة وخاماتها.
واشاد ابو المعاطي بشركة مناجم الفوسفات الاردنية، وما حققته من انجازات متميزة على صعيد الانتاج والمبيعات، وما تحظى به من سمعة طيبة في سوق الفوسفات العالمي، معربا عن شكر الاتحاد للشركة على استضافة هذه الورشة في عمان.
من جانبه، اكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، عضو  مجلس ادارة الاتحاد، وممثل الشركات الاردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، اهمية  الورشة  في مناقشة احدث التقنيات والممارسات المستدامة، والمواضيع ذات الصلة بصناعة الأسمدة كالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (OHS)، وتحديات ترشيد الطاقة، وأفضل الممارسات في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، إضافة الى سلامة العمليات، وأحدث الدراسات في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.
 واشار إلى أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية  ستارك بالعديد من أوراق العمل التي تظهر خبرتها في مجال المحافظة على البيئة والسلامة الصناعية وصناعة الاسمدة الفوسفاتية.

وقال ان الورشة، التي يشارك فيها نحو 100 من المختصين العرب في مجال صناعة الاسمدة،  تستهدف على مدار ثلاثة ايام، ايضا الفئات المهتمة والمتخصصة من الإدارات العليا والمهندسين والكيميائيين والفنيين العاملين بالقطاعات المختلفة في العمليات، والمعنيين بالإنتاج والصيانة، والتفتيش الهندسي، والتطوير والتكنولوجيا، وترشيد الطاقة، والصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، والمشروعات، والخدمات الهندسية،  وسلامة العمليات والتدريب.





share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702994529341

البنك الدولي: الأردن يظهر قدرة على الصمود بوجه التحديات

منذ1 ساعة
حرس الحدود

مجتمع الأعمال يدعو لضرب مهربي المخدرات بيد من حديد

منذ1 ساعة
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

القطاع التجاري والخدمي: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

منذ1 ساعة
الأردن وإندونيسيا

غرفة تجارة اربد: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الاردن واندونيسيا

منذ3 ساعة
main_image6326227a48e16

الأردن: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة

منذ4 ساعة
شخص يبحث عن عمل - (تعبيرية) 1

البنك الدولي: التحدي الرئيسي للأردن هو خلق فرص العمل

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ20 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ20 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 