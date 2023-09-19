الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الفوسفات الأردنية: مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية

الفوسفات الأردنية توقع مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية
الفوسفات الأردنية توقع مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية
وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وشركة المستشار للهندسة "انجيكون" اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية المستخدمة في غسيل الفوسفات بمنجم الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.اضافة اعلان

ووقع المذكرة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، والرئيس التنفيذي لشركة "إنجيكون" طارق زريقات.

وتهدف المذكرة إلى الحفاظ على موارد المياه الجوفية من خلال إعادة تدوير واستخدام المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات والعمليات الصناعية الأخرى، إذ تشترك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة "إنجيكون" في تمويل إنشاء المحطة، التي تستهدف توفير حوالي 70 بالمائة من المياه الجوفية التي تستخدمها شركة مناجم الفوسفات الأردنية يومياً لغسيل الفوسفات.

كما تستهدف المحطة، توفير نحو 2.51 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما يعادل احتياجات 70 ألف نسمة من المياه سنوياً، و10.04 مليون متر مكعب خلال مدة تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات، وصولا إلى إجمالي توفير في المياه الجوفية بواقع 50 مليون متر مكعب خلال 20 عاما من عمل المحطة.

ويعول الجانبان من خلال تنفيذ المحطة على تخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية في المنطقة، والحد من الآثار البيئية للمياه الصناعية غير المعالجة.

وأكد الذنيبات، أهمية التعاون بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص الشركة على المحافظة على البيئة وسلامتها وتحسين إدارة المياه الصناعية وإعادة استخدامها في مواقع عملها المختلفة.

وقال إن الشركة تولي أهمية خاصة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المياه الصناعية، والحفاظ على المياه الجوفية، مبينا أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع الوكالة الأميركية في تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية.

وأعرب الذنيبات عن شكره لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية التنمية الدولية وشركة انجيكون لدعمها تنفيذ هذا المشروع الحيوي والنموذجي في الأردن لإعادة استخدام المياه الصناعية.

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إن الشراكة مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية و"إنجيكون"، تستند إلى التزامات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمساعدة الأردن على إدارة احتياطيات المياه، وتشكل أنموذجا للعمل المستقبلي للحفاظ على مصادر المياه.

وأضافت ريد: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستثمار في تقنيات توفير المياه في الأردن. وهنا أشيد بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة "إنجيكون"  لتعاونهما المبتكر للحفاظ على مصادر المياه الجوفية."

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إنجيكون" طارق زريقات أهمية ونوعية هذا المشروع، مبينا أن المشروع لا يحقق وفورات كبيرة في المياه المستخدمة في العمليات الصناعية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية فحسب، بل يمثل أنموذجاً رائداً لمشاركة القطاع الخاص في جهود الحفاظ على المياه داخل المملكة.

وأشاد بجهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، في مواءمة أهدافهما المشتركة من خلال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تحقيقا للأهداف الوطنية المتمثلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية.

يُذكر أنّ تمويل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعية في منجم الشيدية يتمّ من خلال مذكرة التفاهم الأميركية الأردنية لعام 2023 والتي تموّل برامج التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.



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