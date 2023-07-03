عاجل

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: 8 شهداء و50 إصابة بينها 10 خطيرة

الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الفوسفات" بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط

الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط لعام 2023
الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط لعام 2023
صنف فوربس الشرق الأوسط، شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المركز الثامن من بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، بقيمة سوقية للشركة بلغت 4.1 مليار دولار.اضافة اعلان

وضمت قائمة فوربس كبريات الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن احتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية من بين  القطاعات الأكثر تمثيلا في القائمة لأقوى شركات المنطقة لعام 2023، لما يمثله قطاع الصناعة من عصب التنمية الاقتصادية للدول، ومحرك النمو والسبيل للارتقاء لمستويات معيشية أفضل لسكانها.

وبلغت القيمة السوقية للشركات الصناعية التي ضمتها القائمة بحسب فوربس، 186.1 مليار دولار، بمجموع أصول مقداره 162 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي مبيعاتها 92 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 20.1 مليار دولار.

وبلغت مبيعات شركة مناجم الفوسفات الأردنية بحسب فوربس 2.5 مليار دولار، وصافي أرباحها 1 مليار دولار، في وقت بلغت فيه قيمة أصول الشركة 2.9 مليار دولار.

وكانت فوربس أعلنت في وقت سابق، قائمتها لأقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، حيث حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المركز 71، متقدمة 11 مركزا عن العام الماضي 2022.

واستندت فوربس في تصنيفها إلى المعلومات والبيانات المالية التي جمعتها من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة.

وجرى تصنيف الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي جرى حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 نيسان/ أبريل من العام 2023.

كما استبعدت قائمة فوربس الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 نيسان/ أبريل 2023.
ليزلي ريد

ليزلي ريد مديرة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن منذ9 ساعة

دائرة مراقبة الشركات

5 % نمو الشركات المسجلة في النصف الأول منذ23 ساعة

أحد المطاعم السياحية في عمان - (أرشيفية)

عطلة العيد تنعش المطاعم السياحية منذ23 ساعة

جانب من اجتماع الهيئة العامة للصندوق - (الغد)

صندوق الحسين للإبداع يصدر تقريره السنوي وينتخب مجلس إدارة جديدا منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكيا

تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكا

منذ4 ساعة
العلم الأردني والعلم العراقي

تمديد فترة بيع وثائق عطاء مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

منذ4 ساعة
70BW1813-copy

1.4 مليار دولار حوالات المغتربين في أول 5 أشهر من العام

منذ5 ساعة
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الاثنين

منذ5 ساعة
السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام

السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام

منذ7 ساعة
محل لبيع الذهب

انخفاض أسعار الذهب محليا ليوم الاثنين

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ23 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 