الأحد 09 تموز 2023
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الفوسفات تحصل على جائزة التميز من الاتحاد العالمي للأعمال

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الفوسفات
منح الاتحاد العالمي للأعمال، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، جائزة التميز في الأعمال، من بين 3500 جهة، تمثل 130 دولة حول العالم.
وحصلت الشركة على الجائزة، بعد أن حققت المعايير المحددة للجائزة في مجالات الريادة في الأعمال، ونوعية المنتجات، وأنظمة الإدارة، والابتكار والإبداع، والمسؤولية الاجتماعية و النتائج المحققة.اضافة اعلان
وأعلن الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للأعمال، جوليس موران، أخيرا، نتائج الجائزة، مؤكدا أن حصول شركة مناجم الفوسفات على الجائزة، تعكس المكانة المتميزة لها عالميا، وما تبذله من جهود كبيرة للتميز في جميع المجالات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد، إن حصول الشركة على الجائزة يؤكد حرصها على تبني وتعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع في جميع المجالات، بما يعزز مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية وقدرتها على المنافسة.
وأضاف أن الشركة تولي عبر خططها وبرامجها أهمية كبيرة للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات عملها المختلفة، وخاصة على صعيد الإنتاج والمبيعات والصناعات التحويلية، والأعمال والأنظمة الادارية المتطورة.
يذكر أن الاتحاد العالمي للأعمال ( WORLDCOB) ومقره، في الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل سنويا منذ عام 2005 على تقييم المشاركين حول العالم من الشركات في القطاعات كافة، ومنح الجائزة للشركات التي تحقق المعايير المطلوبة.
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