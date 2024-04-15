الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القطاع التجاري في العاصمة يعلن مشاركته بفعاليات حملة "علمنا عال"

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القطاع التجاري في العاصمة يعلن مشاركته بفعاليات حملة "علمنا عال"

دعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، جميع أعضاء الهيئة العامة ومنتسبي الغرفة لرفع العلم الأردني على مباني كل المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي.

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وتأتي دعوة المجلس استجابة للحملة الوطنية الرابعة "علمنا عال" التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف 16 نيسان من كل عام، والتي تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش.
وأعرب المجلس عن اعتزازه والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة بهذه المناسبة التي تحمل معاني كثيرة تتجلى في التعبير عن الانتماء والافتخار بالعلم والمحبة للوطن والالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وبين المجلس أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث اعتزاز للأردنيين جميعا، ويمثل الرمزية الوطنية ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة والاعتزاز بالراية الوطنية التي توارث حملها الأجداد والأحفاد.
وأشار إلى أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية، باعتباره لحنا خالدا يشهد على تاريخ هذا الوطن الغالي وللتذكير بالإنجازات والنجاحات الوطنية على مختلف الصعد.

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