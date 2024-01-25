القمح.. مخزون آمن يكفي استهلاك 10 شهور

طارق الدعجة

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ، وجود مخزون آمن من مادتي القمح والشعير يغطيان احتياجات المملكة لمدد تصل لكل منهما إلى 8 و10 شهور على التوالي.

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وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تصل إلى 900 ألف طن، تمثل ما هو موجود داخل المستوعات والمتعاقد عليها بالطريق إلى الأردن.



وأوضح البرماوي أن معدل استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 90 ألف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.

وفيما يتعلق بالشعير، بين البرماوي أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من هذه السلعة تبلغ 640 ألف طن ، تمثل أيضا ما هو موجود داخل المستودعات والكميات المتعاقد عليها بالطريق إلى الأردن.



وأشار إلى أن استهلاك الأردن من مادة الشعير يصل إلى 80 الف طن شهريا أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.



وأكد البرماوي أن الوزارة تهدف ضمن خططها الإستراتيجية لزيادة وتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير بما يكفي استهلاك أطول فترة من خلال طرح عطاءات دورية يتنافس عليها التجار وعلى ضوء الأسعار والجودة، يتم التعاقد والشراء.



وأشار إلى وجود خطة لدى الوزارة لزيادة القدرة التخزينية لمستودعات الحبوب في منطقة الغباوي بمقدار 100 ألف طن و500 ألف طن في منطقة القطرانة خلال العام الحالي.



ورصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.



وبحسب مشروع الموازنة تسعى وزارة "الصناعة" رفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام(2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.35 مليون طن.



وكان البرماوي أكد في وقت سابق أن أكثر من 90 % من مستوردات الأردن من القمح والشعير لم تتأثر بالتوتر الحاصل في منطقة البحر الأحمر.



وقال البرماوي وقتها: إن "معظم مستوردات القمح والشعير تعبر إلى الأردن من دول الجبل الأسود ورومانيا وتصل إلى ميناء العقبة عبر قناة السويس ما يعني أنها بعيدة عن اضطرابات منطقة البحر الأحمر".



وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن، وأن تسليمه على ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.



ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.



كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 دينارا و227 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و157 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.

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