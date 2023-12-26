الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القيسي: قطاع السياحة يعاني من أزمة لكن الأردن قوي وسيتجاوزها

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)

قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن القطاع يعاني من أزمة جراء العدوان على غزة.

وأكد القيسي خلال الجلسة الحوارية في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن القطاع مرن رغم حساسيته، وتعافيه سريع، وأن هذه ليست الأزمة الأولى، معربا عن أمنياته بأن تكون الأخيرة.

وأشار إلى أن الأردن قوي ومنيع وسنتجاوز هذه الأزمة.

وبحسب الوزير، بلغ عدد زوار الأردن منذ بداية العام 5937  مليون زائر، فيما بلغ دخل السياحة 4.894 مليار دينار.

ولفت القيسي إلى زيادة بنسبة 20% في أرقام السياحة مقارنة بالعام الذهبي 2019.

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وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع القطاع الخاص منذ بدء الأزمة لحل بعض المشاكل التي أصابت القطاع.

وأكد القيسي أنه تم تأجيل القروض البنكية لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى الترويج السياحي للمملكة في أفريقيا، وبخاصة للحج المسيحي.

ولفت الوزير إلى العمل مع السعودية والإمارات لإقامة برامج مشتركة، مشددا على ضرورة البحث عن أسواق جديدة حتى لا يتأثر القطاع السياحي.

 

وأكد انخفاض زوار البترا إلى نحو 90% جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال القيسي إنه يجب العمل على صيانة المواقع الأثرية المنتشرة في المملكة.

وشدد على التركيز على السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل كبير، علما أنه ليس لها موسم محدد.

 

وأشار القيسي إلى وجود ما يزيد على 300 ألف قطعة أثرية غير معروضة.

ولفت إلى مشروع لحفظ المقتنيات بكلفة 6 ملايين دينار، وهو من أهم المشاريع للحفاظ على الآثار الأردنية.

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