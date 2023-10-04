الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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الكهرباء الوطنية.. اتفاقية لدعم النظام الكهربائي ومواكبة نمو الأحمال

شركة الكهرباء الوطنية
الكهرباء الوطنية
وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة (ماتيليك) اليوم االاربعاء اتفاقية عقد تزويد الشركة بمعدات 132 كيلو فولط لدعم النظام الكهربائي في سبع محطات في مختلف مناطق المملكة بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.اضافة اعلان

 ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة وعن شركة (ماتيليك) المهندس فاهه اغا سركيسيان بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الاتفاقية الممولة بقرض من البنك الأوروبي للاعمار والتنمية تهدف الى تعزيز النظام الكهربائي ودعم شبكة النقل الكهربائية 132  ك.ف ومواكبة نمو الاحمال في شركات التوزيع وتشمل محطات في مختلف مناطق المملكة.

وقال ان شركة (ماتيليك) ستزود شركة الكهرباء الوطنية بالمعدات اللازمة للمشروع في حين تنفذ كوادر "الكهرباء الوطنية" المشروع خلال 40 أسبوعا واصفا المشروع بالحيوي والمهم في مجال نقل الطاقة الكهربائية الى كافة انحاء المملكة عبر شبكة الكهرباء الوطنية.

 وأضاف الرواشدة ان المشروع سيسهم في خفض الفقد على شبكات النقل الكهربائي ويزيد اعتمادية وموثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين في المملكة.
وتتولى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة مهام تشغيل النظام الكهربائي وامتلاك شبكة النقل وشراء الطاقة الكهربائية لبيعها لشركات التوزيع وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
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