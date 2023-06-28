الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

اضافة اعلان

قال مدير شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، إنّ الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.وحول الربط الكهربائي مع العراق، بين الراواشدة لقناة "المملكة"، اليوم الأربعاء، أن مشروع الربط يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب/ أغسطس المقبل.