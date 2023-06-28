الأربعاء 28 حزيران 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
ألأبراج
تعليم
الرئيسية
اقتصاد
الاقتصاد المحلي
الأربعاء 28 حزيران 2023
6:14 م
الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
قال مدير شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، إنّ الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.
اضافة اعلان
وحول الربط الكهربائي مع العراق، بين الراواشدة لقناة "المملكة"، اليوم الأربعاء، أن مشروع الربط يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب/ أغسطس المقبل.
فجوات وتحديات تواجه جاهزية مؤسسات القطاع العام للخروج من التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي
27 حزيران 2023
نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الثلث الأول
27 حزيران 2023
ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية خلال العيد
27 حزيران 2023
تعرفوا على نسب إشغال الفنادق الأردنية في عطلة العيد
26 حزيران 2023
شركة الكهرباء الوطنية
Copy
ذات صلة
"الكهرباء الوطنية" تقترض 75 مليون دينار بكفالة الحكومة
20 حزيران 2023
اقرأ أيضا
انخفاض مستوردات المملكة من المجوهرات والنفط الخام في الثلث الأول
منذ7 ساعة
الدين العام يرتفع إلى ما نسبته 90.3 % إلى الناتج المحلي
منذ22 ساعة
قائمة أسعار الخضار والفواكة اليوم
27 حزيران 2023
تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد
27 حزيران 2023
تجارة الأردن: نشاط ملحوظ في قطاع المواد الغذائية
27 حزيران 2023
سوق الصرافة المحلية تشهد نشاطاً قوياً منذ بداية الأسبوع
27 حزيران 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إقبال كبير على شراء الأضاحي في إربد
إربد
|
منذ 13 دقيقة
الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
الاقتصاد المحلي
|
منذ 20 دقيقة
الحنيطي يشارك كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية فرحة العيد
الغد الأردني
|
منذ 28 دقيقة
السعودية توظف الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج
العرب والعالم
|
منذ 42 دقيقة
الحياري: نتوقع قدوم 2500 زائر يوميا لتلفريك عجلون
عجلون
|
منذ1 ساعة
الصفدي: حزيران شهر الفرح
الغد الأردني
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
الأرصاد توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها اليوم
أخبار محلية
|
29 أيار 2023
السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى
آخر الأخبار
|
18 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
عالم بلا مهيمنين
ترجمات
|
26 حزيران 2023
إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن
ترجمات
|
26 حزيران 2023
الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"
ترجمات
|
23 حزيران 2023
خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم
ترجمات
|
21 حزيران 2023
قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية
ترجمات
|
21 حزيران 2023
النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق
ترجمات
|
20 حزيران 2023