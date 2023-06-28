الأربعاء 28 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
قال مدير شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، إنّ الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.اضافة اعلان

وحول الربط الكهربائي مع العراق، بين الراواشدة لقناة "المملكة"، اليوم الأربعاء، أن مشروع الربط يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب/ أغسطس المقبل.
200401

فجوات وتحديات تواجه جاهزية مؤسسات القطاع العام للخروج من التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي 27 حزيران 2023

1687847110890

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الثلث الأول 27 حزيران 2023

1687845973070

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية خلال العيد 27 حزيران 2023

أحد فنادق العقبة

تعرفوا على نسب إشغال الفنادق الأردنية في عطلة العيد 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شركة الكهرباء الوطنية

"الكهرباء الوطنية" تقترض 75 مليون دينار بكفالة الحكومة

20 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1687940031851

انخفاض مستوردات المملكة من المجوهرات والنفط الخام في الثلث الأول

منذ7 ساعة
الدين العام يرتفع

الدين العام يرتفع إلى ما نسبته 90.3 % إلى الناتج المحلي

منذ22 ساعة
الخضار والفواكة

قائمة أسعار الخضار والفواكة اليوم

27 حزيران 2023
وسائط النقل العام - (أرشيفية)

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

27 حزيران 2023
1687851922388

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ في قطاع المواد الغذائية

27 حزيران 2023
1628583411271

سوق الصرافة المحلية تشهد نشاطاً قوياً منذ بداية الأسبوع

27 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 