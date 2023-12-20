الكهرباء الوطنية تعلن عن اصدار جديد خاص بتطوير إجراءات السلامة العامة في الشركة

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اعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الأربعاء عن اصدار جديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة وأهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.ووفق بيان للشركة تم بموجب الاصدار تطوير إجراءات السلامة العامة للعمل على معدات النظام الكهربائي.وعقدت الشركة لهذه الغاية ورشة عمل في قاعة الدكتور هشام الخطيب في مركز المراقبة والتحكم الوطني، نظمتها دائرة العمليات التشغيلية، بحضور ممثلين عن شركات توزيع الكهرباء من القطاع، (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء اربد).وتناولت الورشة الإصدار الجديد من إجراءات السلامة العامة على معدات النظام الكهربائي التي تقع ضمن اختصاص الشركة وأهمها خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل 132/400 كيلو فولت، إضافة إلى الإجراءات التي تنظم الأعمال المشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع.وتضمنت الورشة الآلية الجديدة التي طورتها الشركة تعزيزاً لإجراءات السلامة العامة في مواقع العمل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لسلامة العاملين والمعدات، وفي ذات السياق تم اطلاع الحضور على تجربة شركة الكهرباء الوطنية في أتمتة بيانات واعمال النظام الكهربائي والتي تخدم توثيق إجراءات السلامة من قبل المشغلين والعاملين على المعدات في مواقع العمل.وتأتي الورشة في ضمن أهداف الشركة الاستراتيجية التي تتعلق بالتشغيل الآمن للنظام الكهربائي الأردني.