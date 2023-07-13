"الكهرباء" تستبعد تسجيل أحمال قياسية حاليا

رهام زيدان

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قالت شركة الكهرباء الوطنية إنه من غير المتوقع ان تصل أحمال النظام الكهربائي خلال موجة الحر الحالية إلى مستويات قياسية بسبب تصادف ذروتها مع عطلة نهاية الأسبوع.وتراوحت الاحمال الكهربائية منذ بداية تأثير الموجة الحارة على المملكة أول من أمس بين 3200 و3300 ميغا واط.وبينت الشركة في ردها على استقسارات لـ"الغد" أن هذه الأحمال ورغم ارتفاعها عن الايام التي سبقت الموجة إلا انها ما تزال أقل من المستويات التي سجلت خلال موجات حر مشابهة خلال السنوات الماضية.وقدرت الشركة أن تصل ذروة الحمل الكهرائي خلال فصل الصيف الحالي إلى 4 آلاف ميغاواط في حال أثرت موجات حر قوية ومتواصلة على المملكة وهي تزيد بنسبة 2.5 % عن ذروة صيف العام الماضي، مؤكدة ان جميع الأحمال المتوقعة مغطاة وأن النظام الكهربائي قادر على تغطيتها.وأعلى حمل سنوي سجل بالمملكة بلغ 4010 خلال ذروة شتاء العام 2022، مقارنة مع 3770 ميغاواط في ذروة شتاء العام الذي سبقه.وأكدت الشركة أنها تعمل على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والدراسات التخطيطية الملائمة والإجراءات التشغيلية والصيانات العادية والسنوية الوقائية لكافة عناصر شبكة النقل الوطنية.وبلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط مقارنة مع 3977 ميغاواط بالعام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما باقي الطاقة التوليدية فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في 2021 وبزيادة نسبتها 1.3 %.