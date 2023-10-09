الإثنين 09 تشرين الأول 2023
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"الكهرباء" توقع اتفاقية لتحسين البنية التحتية لنظام النقل

الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لمشروع رفع كفاءة واعتمادية الشبكة
"الكهرباء" توقع اتفاقية لتحسين البنية التحتية لنظام النقل
 وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) إتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.اضافة اعلان
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية في الأردن (جايكا) تاكاهيرو سوزكي ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.
وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولط ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولط، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays) بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.
وأكد الرواشده أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي واشاد بالتعاون القائم مع الجانب الياباني خاصة في مجال الطاقة.
 واكد أن هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي كان له دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.
من جهته، أعرب ممثل جايكا عن سعادته بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية والتزامهم بمتابعة المشروع وتنفيذه ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده.
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