الجمعة 23 شباط 2024
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المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار نحو 300 سلعة

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة
المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار نحو 300 سلعة

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية، على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارًا من يوم غد السبت حتى مساء يوم 3 آذار المقبل، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.


ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار المشمولة بالعروض.


وأكد أن المؤسسة ستعلن بعد هذه العروض، عن جملة تخفيضات وعروض أخرى بعدها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.


ويمكن للمواطنين الطلب من طريق المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط، على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على (أندرويد وآي أو إس)، باسم "متجر المؤسسة المدنية".


وقال إن"التخفيضات والعروض تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى اعتماد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها.

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