السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المجالي: تحسن التصنيف الائتماني للأردن سيعزز الاقتصاد

حيدر المجالي
خبير الاستثمار والتمويل الدكتور حيدر المجالي


قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور حيدر المجالي أن تحسن التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز الدوليه من B1 الى Ba3 هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتأكيد متانة الاقتصاد الأردني. وأشار الدكتور المجالي أن هذا التصنيف الائتماني طويل الاجل يأتي بعد حوالي ٢١ عاما من بقاء المؤشرات الاقتصاديه متارجحه وغير متوازنه.

وبين الدكتور المجالي ان التصنيف الجديد ياتي مترافقا مع تصنيف وكالة ستاندر اند بورز  الائتمانيه التي أكدت تصنيف الاقتصاد الاردني بنظره مستقبليه مستقره و تصنيف وكالة فيتش الائتمانيه التي ثبتت تصنيف الاقتصاد الاردني بمستوى  - BB  مع نظرة ايجابيه.

وأضاف الدكتور المجالي قائلا ان هذا التصنيف يعد شهادة ثقه بمتانة الاقتصاد الاردني وقدرته على مواجهة التحديات و يعتبر اشارة واضحه إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي الساعيه الى حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي حلت في العالم منذ جائحة كورونا وانتهاء في الحرب الغاشمه على غزه.

وأشار الدكتور المجالي أن هذا التصنيف سيكون له اثر إيجابي على قدرة الاردن على جذب الاستثمارات الأجنبية و سيؤدي الى تخفيف أعباء الدين العام وتخفيض أقساط الديون الخارجية و سيعمل على تحسين شروط الاقتراض المسقبلي. واكد أن هذا التصنيف الجديد سيعزز من جهود المملكة في توفير بيئة استثمارية جاذبه تؤدي إلى خلق فرص عمل جديده.

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وأوضح الدكتور المجالي في ختام حديثه أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعود الى جهود جلالة الملك المعظم وتوجيهاته للحكومه بتبني سياسات ماليه ونقديه حصيفه خلال السنوات الماضيه لتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني معتبرا ان هذا التحسن يعتبر شهادة اعتراف دولي باستقرار الاقتصاد الوطني.

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