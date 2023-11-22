الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس مجلس الإدارة يدعو لدعم المؤسسات الوطنية بمختلف أشكالها

المجالي يُسلم شهادات ترفيع لـ 49 طياراً في الملكية الأردنية

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حفل تسليم شهادات الترفيع في الملكية الأردنية
سلمت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 49 موظفًا من كوادر العمليات الجوية شهادات الترفيع الى رتبة قائد طائرة ومساعد قائد طائرة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ومدير أمن وحماية المطارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة وعدد من المعنيين.اضافة اعلان
المجالي قدمَ التهنئة للطيارين الذين استحقوا الترفيع، مؤكداً أن موظفي الملكية الأردنية عموماً هم رأس مالها الفعلي، وهم وسيلتها الأولى والأهم للتغيير ومواصلة التطوير، لافتاً إلى ما يتمتع به طيارو الملكية الأردنية من كفاءة وتميز يبعث على الفخر بقدرات الملكية الأردنية على تأهيل الطيارين لإدامة العمليات التشغيلية بأرفع مستويات الأمان والسلامة التي تتبوأ قمة الأولويات.
وأشار أن الملكية الأردنية ماضية في خطة تحديث أسطول الطائرات لرفع عدد طائرات الشركة ليصل إلى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة، حيث ستنضم طائرتين جديدتين من طراز امبرايرE2 خلال الشهر القادم من أصل 8 طائرات خلال السنوات المقبلة. وسيتم إدخالِ طائرات جديدة من طراز إيرباصA320neo  واستبدال القديمة منها للمسافات متوسطة المدى، والتي تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، بالإضافة الى قيام الملكية الأردنية مؤخراً بالتعاقد على إدخال تسع طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لخدمة الوجهات بعيدة المدى.
وبين المجالي ان الملكية الأردنية حققت نتائج تشغيلية إيجابية وأرباح صافية للشهور التسعة الأولى والربع الثالث من العام الحالي، وأشار إلى أن اضطراب الأوضاع في المنطقة بدأ يؤثر على الأداء التشغيلي للملكية الأردنية، وهذا انعكس على حركة المسافرين والسياحة في المملكة والمنطقة بالكامل مع تدني حجوزات المسافرين والإيرادات المتوقعة للربع الأخير من هذا العام، موكداً ان الملكية الأردنية قد واجهت تحديات مماثلة في الفترات السابقة في صناعة الطيران، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية وتأثير الأحداث العالمية ومع ذلك، تتعامل الملكية الأردنية دائماً بمرونة في التكيف مع ديناميكيات السوق وتنفيذ مبادرات استراتيجية للحفاظ على قدرتها التنافسية. 

وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تفتخر بأنها الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية وهي مؤسسة محلية وطنية موجودة وحاضرة دائماً لخدمة الأردنيين وتقديم الدعم لمختلف أبناء الوطن بمختلف الظروف والأحوال، وتسعى بكل طاقاتها إلى تحسين خدماتها الجوية والأرضية للمسافرين، داعياً الجمهور الأردني الى جعل الملكية الأردنية خيارهم الأول للسفر وزيادة ثقتهم بالشركة والمؤسسات المحلية جميعها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
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