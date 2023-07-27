الخميس 27 تموز 2023
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المجوهرات والأسمدة تتصدر الصادرات خلال 5 أشهر

2022_06_13_10_24_05
الحلي والمجوهرات
تصدرت الحلي والمجوهرات والأسمدة والمنتجات الكيماوية قائمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بلغت 92.3 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 30.5 بالمئة، والأسمدة بنحو 6.8 بالمئة، بالإضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 11.1 بالمئة.اضافة اعلان
ووصلت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيار الماضي من هذا العام إلى نحو 404 ملايين دينار، مقارنة مع 210 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 206 ملايين دينار، مقارنة مع 160مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة للفترة نفسها حوالي 503 ملايين دينار، مقابل 471 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى بمقدار 1.256 مليار دينار، مقارنة مع 1.131 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات الإحصائية، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها 7.8 بالمئة، والبوتاس الخام 25.5 بالمئة، والفوسفات 13.8 بالمئة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من الفوسفات حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، بنحو 247 مليون دينار، مقارنة مع 287 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات البوتاس حوالي 293 مليون دينار، مقابل 393 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت قيمة صادرات الألبسة وتوابعها إلى نحو 504 ملايين دينار، مقارنة مع 547 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للتقرير، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.8 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 3.415 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.197 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يجري إنتاجها داخل البلد، وتصدر إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية بمنتجات وخدمات تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد، ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.
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