الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر سلم الصادرات الوطنية

محل ذهب
محل ذهب
تصدرت الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة سلم الصادرات الوطنية للمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات 71.2 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.8 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 12.3 بالمئة.اضافة اعلان
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام إلى نحو 671 مليون دينار، مقارنة مع 392 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات محضرات الصيدلة حوالي 414 مليون دينار، مقابل 337 مليونا لذات الفترة من العام الماضي، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 2.795 مليار دينار، مقارنة مع 2.489 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، فقد انخفضت نسب الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 13.1 بالمئة، الأسمدة بنسبة 15.1 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 37.1 بالمئة، والفوسفات بنسبة 23.4 بالمئة.
ووصلت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر تشرين الأول للعام الحالي، ما يقارب 1.122 مليار دينار، مقابل 1.291 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 829 مليون دينار، مقارنة مع 977 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام نحو 568 مليون دينار، مقارنة مع 903 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 511 مليون دينار، مقارنة مع 667 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لتبلغ 6.910 مليار دينار، مقارنة مع 7.056 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.
--(بترا)
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