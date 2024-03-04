الإثنين 04 آذار 2024
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المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية العام الماضي

مجوهرات
مجوهرات

تصدرت الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة قائمة الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام الماضي 2023، بينما تراجعت الألبسة والفوسفات والبوتاس والأسمدة.

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وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد أسهم نمو صادرات المملكة من المجوهرات ومحضرات الصيدلة والمواد الأخرى، في الحد من انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي.


وارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات العام الماضي، بنسبة 74.4 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 19.6 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 11.1 بالمئة.


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات العام الماضي نحو 825 مليون دينار، مقارنة مع 473 مليونا في عام 2022، في حين وصلت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة حوالي 532 مليون دينار، مقابل 445 مليونا في عام 2022، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 3.318 مليار دينار، مقارنة مع 2.987 مليار دينار في عام 2022.


بينما، انخفضت نسب الصادرات الوطنية خلال العام الماضي لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.1 بالمئة، والأسمدة بما نسبته 10.5 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 38.3 بالمئة، والفوسفات بنسبة 20.7 بالمئة.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصلت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها العام الماضي، نحو 1.366 مليار دينار، مقابل 1.554 مليار دينار في عام 2022، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 977 مليون دينار، مقارنة مع 1.092 مليار دينار في عام 2022.


وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام العام الماضي، نحو 651 مليون دينار، مقارنة مع 1.055 مليار في عام 2022، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 603 ملايين دينار، مقارنة مع 760 مليونا في عام 2022.


وأشارت البيانات الإحصائية، إلى انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في العام الماضي بنسبة 1.1 بالمئة، لتبلغ 8.272 مليار دينار، مقارنة مع 8.366 مليار دينار في عام 2022.-(بترا)


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