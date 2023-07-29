المدن الصناعية: اتفاقية لإقامة مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة في جرش

صابرين الطعيمات

وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقية تصميم وخدمات هندسية " مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإقامة مشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في محافظة جرش على مساحة 210 دونم وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل غايات استملاك الاراضي لمدينة جرش الصناعية وتحويل صفة المشروع من مدينة صناعية الى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة وتحديد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي للمشروع وفقا للقرار. اضافة اعلان







ووفقا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر فإن الإتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين وهما المطور الرئيسي (شركة المدن الصناعية الاردنية) والمطور الفرعي (الجمعية الملكية لحماية الطبيعة) بما يمكن الجمعية من اجراء الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة ودراسات الجدوى لها تمهيدا لإتفاقية أخرى حال الإنتهاء من الدراسات والتصاميم.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل ان الشركة باعتبارها المطور الرئيسي لموقع مدينة جرش الصناعية توّلت خلال الفترة الماضية تطوير مساحة المدينة ومدّها بكافة مقومات البنية التحتية اللازمة وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية بما يمكنها من اقامة الأنشطة الاقتصادية فيها، مبينا ان تحويل صفة المشروع جاء كنتيجة لمخرجات اللجنة الحكومية وضمت عدد من الوزارات وشركة المدن الصناعية الاردنية والتي أوصت بتحويل المشروع من مدينة صناعية الى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة نظرا لعدد من العقبات التي واجهت تنفيذه وللخروج بأفضل السبل لإيجاد مشروع تنموي يحقق اهدافه ويخدم محافظة جرش وأبنائها.



وأشاد الدكتور سحويل بالخبرة المتميزة التي تملكها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بما يمكنها من الخروج بمشروع مدينة صناعية الى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة تستفيد من الطبيعة التي تتميز بها محافظة جرش ومن الخبرات السياحية التي يتمتع بها ابناء المحافظة، مؤكدا أن الشركة من خلال خبرتها في ادارة وانشاء وتطوير المناطق الصناعية التنموية لن تتوانى عن تقديم كافة اشكال الدعم لإنجاز هذا المشروع الى حيز الوجود وتحقيق اهدافه لخدمة محافظة جرش.

من جانبه قال الناصر إن هذه الإتفاقية تعتبر تمهيدية وتستهدف منح الصلاحيات للجمعية بالبدء باجراء الدراسات اللازمة ودراسات الجدوى لمشروع المدينة السياحية الزراعية التراثية ومخطط المشروع (ٍSite Layout)، مبينا إن الجمعية احالت اجراء الدراسات على احدى المكاتب الهندسية المحلية المتخصصة في هذا المجال، مضيفة إن الفترة المقبلة وحال الإنتهاء من اجراء الدراسات وتصاميم المشروع سيصار الى توقيع اتفاقية اخرى مع شركة المدن الصناعية الاردنية (المطور الرئيسي) للبدء بتنفيذ مخرجات المشروع ولخدمة اهالي محافظة جرش والمسيرة التنموية فيها.



يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصِّناعيَّة من "مدينة صناعيَّة" الى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة ، كما وافق المجلس على تعديل غايات استملاك الأراضي لتصبح لغايات "إقامة مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة في جرش" بدلاً من "إقامة مدينة صناعيَّة في جرش.