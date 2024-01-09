الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المدن الصناعية: اتفاقيتان لإنشاء مبانٍ جديدة في الموقر

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المدن الصناعية: اتفاقيتان لإنشاء مبانٍ جديدة في الموقر
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، اتفاقيتين لإنشاء مبانٍ صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية، لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقيتين عن المدن الصناعية مديرها العام عمر جويعد، وعن مؤسسة الحلول التفصيلية للمقاولات الإنشائية، المهندس محمود حامد،اضافة اعلان
وعن مكتب "وهيب مدانات مهندسون مستشارون"، المهندس وهيب مدانات.
وقال جويعد، إن مساحة المباني تصل إلى 11 ألف متر مربع، بتكلفة مليوني دينار، وتأتي ضمن خطة الشركة لتلبية الطلب الاستثماري عليها، مشيرا إلى المباشرة أخيرا بإنشاء مبان جديدة في مدينتي السلط ومادبا الصناعيتين.
وبين أن عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية وصل إلى 93 شركة بحجم استثمار حوالي 635 مليون دينار، وفرت 4698 فرصة عمل.
من جانبهما، أكد ممثلا مؤسسة الحلول ومكتب مدانات، أن العمل في المشروع سينفذ وفق البرنامج الزمني الذي تنص عليه الإتفاقية الموقعة، معبرين عن اعتزازهما بشركة المدن الصناعية التي تضع على الدوام ثقتها بشركات المقاولات المحلية لتنفيذ مختلف المشاريع لما تملكه هذه الشركات من خبرات أردنية متميزة.
يشار إلى أن المدن الصناعية أنهت العام الماضي أعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر على مساحة 305 دونمات، معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها.
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