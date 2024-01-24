الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المدن الصناعية" توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية

"المدن الصناعية" توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية
"المدن الصناعية" توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية
وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية بهدف الإستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات الأردنية.اضافة اعلان
ووقع المذكرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي مدير المشروع المهندس توفيق خواطرة بحضور ممثلين عن الطرفين.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود التشاركية التي تنفذها شركة المدن الصناعية الاردنية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الإستثمارية بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مؤكدا الدور الهام الذي تتولاه البلديات في مختلف محافظات المملكة في تعزيز الواقع الإستثماري للمحافظات والألوية من خلال قدرتها على جذب واستقطاب استثمارات في شتى المجالات.
وأكد السيد جويعد أهمية بناء قدرات البلديات على جذب واستقطاب الإستثمارات، مبينا ان الشركة ومن خلال مذكرة التفاهم ستقدم كافة خبراتها الإستثمارية لتعزيز المنظومة الإستثمارية للبلديات والترويج لفرص الإستثمار فيها، وذلك من خلال الخبرة المتميزة التي تملكها في هذا المجال والتي امتدت عبر ما يزيد عن اربعين عاما استطاعت من خلالها اقامة وتنفيذ 10 مدن صناعية الاردنية تتوزع على مختلف المحافظات واستطاعت ان تستقطب اليها ما يقارب 900 شركة صناعية وفرّت قرابة 60 الف فرصة عمل اضافة الى اسهاماتها المتميزة على صعيد الاقتصاد الوطني سواء في الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة لمختلف دول العالم.
من جانبه قال مدير عام مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة ان المذكرة تهدف الى تنفيذ مشاريع مشتركة لترويج المشاريع الاستثمارية وبناء القدرات المؤسسية للبلديات والإستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات الأردنية التي تقدم الخدمات وفرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية بما يتماشى مع التخطيط الاستراتيجي للبلديات على المدى المتوسط، وتشجع البلديات على تبنى النهج التشاركي لترويج المشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع ميزاتها النسبية لخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس الخواطرة ان الوزارة ومن خلال المشروع تسعى لتطوير وتوثيق عرى الترابط البرامجي لخدمة الاستثمار المحلي ودعم المستثمرين خاصة في جيوب الفقر والمناطق النائية وبناء قدرات البلديات الأردنية لممارسة دورها التنموي، ومواجهة التحديات التي تواجه قضايا التماسك والتعايش الاجتماعي، عبر خلق شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في نطاق العمل البلدي.
يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة من خلال مدنها الصناعية المتشرة في مختلف محافظات المملكة اذ تمتلك 10 مدن صناعية تتوزع في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والسلط ومادبا والطفيلة بالإضافة إلى مدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة تنفيذها بداية العام الماضي 2023 استطاعت من خلالها تحقيق نهضة تنموية واقتصادية شاملة من خلال عدد الإستثمارات المستقطبة وفرص العمل التي وفرتها.
كما يذكر أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الإجتماعي ينفذ من خلال وزارة الإدارة المحلية/ مديرية تنظيم المدن والقرى ويسعى لرفع القدرات المؤسسية والإستثمارية للبلديات.
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