المرصد العمالي يطالب بتعطيل العاملين بالمواقع المكشوفة أثناء موجة الحر

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طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة عدم تشغيل العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل في الميدان والمواقع المكشوفة أثناء موجة الحر المقبلة مطلع الأسبوع المقبل.وقال المرصد، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن هناك قطاعات عمالية عديدة يتعرض فيها العاملون لأشعة الشمس المباشرة أثناء عملهم، وبخاصة الذين يعملون في الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، ما قد يُعرّضهم لمخاطر صحية مثل الجفاف والتعرض لضربات الشمس، والمعلومات تُشير إلى أن العديد من المؤسسات تُجبر العاملين والعاملات لديها على العمل خلال موجات الحروأكد أن درجات الحرارة خلال موجة الحر المقبلة، وفقا لمراكز الأرصاد الجوية المختصة، ستصل إلى مستويات قياسية، ما يستوجب إلزام أصحاب العمل في تلك القطاعات بعدم تشغيل العمال، وبخاصة أثناء فترات ذروة الحرارة، تحت أي ظرف.وحذر من أن الخطر الذي قد يداهم العمال خلال ارتفاع درجات الحرارة لا يقتصر على تعرضهم لضربات الشمس فقط، بل تمتد إلى تهديد حياتهم من قبل الزواحف التي تنتشر بكثرة خلال موجات الحر.وبين المرصد أن ارتفاع درجات الحرارة يُعد عاملاً رئيساً وبيئة مناسبة لانتشار العديد من الزواحف السامة والحشرات الخطرة التي تهدد حياة الإنسان.وأشار إلى أن معظم العاملين في تلك القطاعات غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، على الرغم من بيئة عملهم الخطرة.وشدد المرصد على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية وبخاصة أثناء موجات الحر لحماية العاملين في مثل هذه الظروف، وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعريضهم لأي مخاطر أثناء العمل.ورأى أن على الحكومة تحمُّل مسؤولياتها تجاه حماية هذه الفئة من العمال، وأن تُباشر على الفور بشمولهم بالحمايات الاجتماعية.