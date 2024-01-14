الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 43.292 مليار دينار

البنك المركزي الأردني - (أرشيفية)
البنك المركزي الأردني - (أرشيفية)
ارتفعت ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وقال البنك المركزي، الأحد، إنّ ودائع الجهاز المصرفي وصلت إلى 43.292 مليار دينار نهاية تشرين الثاني الماضي.اضافة اعلان
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