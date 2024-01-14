المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 43.292 مليار دينار

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ارتفعت ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.وقال البنك المركزي، الأحد، إنّ ودائع الجهاز المصرفي وصلت إلى 43.292 مليار دينار نهاية تشرين الثاني الماضي.