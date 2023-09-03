الإثنين 04 أيلول 2023
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المركزي يتيح لشركات الصرافة خدمات فتح المحافظ الالكترونية

مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)
البنك المركزي الأردني
أتاح البنك المركزي الأردني، لشركات الصرافة المرخصة في السوق المحلي، تقديم منتج العلامة التجارية المشتركة لخدمات فتح حسابات النقود الالكترونية (المحافظ الالكترونية) .اضافة اعلان
كما أتاح البنك المركزي لهذه الشركات؛ إصدار بطاقات الدفع المدفوعة مسبقا وذلك ضمن نطاق أعمال الوكالة من شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، وفق تعميم للبنك.
واشترط البنك المركزي مقابل تقديم هذه الخدمات:
الامتثال لأحكام التشريعات ذات صلة على وجه الخصوص بتعليمات التعامل مع الوكلاء لشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال النافذة.
إثبات الإيرادات المتحققة من عملها بالنشاط أعلاه بشكل منفصل
ضمان قيام شركات الصرافة المنوي تقديم المنتج من خلالها بالحصول على الموافقات الأصولية من البنك المركزي وبحسب مقتضى الحال.


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