الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

المركزي يطرح سندات خزينة أردنية بالمزاد

مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)
البنك المركزي
طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الخميس، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.

وبحسب الإصدار (12) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 200 مليون دينار تستحق في 16 تموز 2025.اضافة اعلان

وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون الخميس 13 تموز 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 16 تموز 2023.

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