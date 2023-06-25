“المركزي” يعمم بضرورة عدم اللجوء لتعيين العمالة الوافدة

اضافة اعلان

أصدر البنك المركزي الأردني، تعميما طلب فيه من شركات التمويل المرخصة في الأردن، عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين.ووفق التعميم الذي اطلعت عليه، طلب البنك المركزي أيضا من شركات التمويل المرخصة، تزويده بالمعلومات المتعلقة بالموظفين غير الأردنيين بشكل سنوي في موعد أقصاه 15 كانون الثاني من كل عام.التعميم، شمل أيضا أن يتضمن طلب الموافقة على تعيين غير الأردنيين في الشركة؛ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية، السير الذاتية، الوظيفة التي يشغلها غير الأردني ومبررات تعيينه، وإجمالي عدد الموظفين في الشركة وعدد الموظفين غير الأردنيين.وأكد البنك المركزي على ضرورة عدم اللجوء إلى تعيين الموظفين غير الأردنيين في حال توفر الكفاءات والمهارات المحلية لإشغال الوظائف.