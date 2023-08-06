"المركزي" يلغي ترخيص بنك ستاندرد تشارترد

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بعد ان استحوذ بنك الاستثمار العربي الاردني على اعمال بنك ستاندرد تشارترد، اعلن البنك المركزي الاردني الغاء الترخيص الممنوح لبنك ستاندرد في ١٠ من الشهر الحالي.