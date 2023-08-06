الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
اقتصاد
الاقتصاد المحلي
الأحد 06 آب 2023
9:49 ص
"المركزي" يلغي ترخيص بنك ستاندرد تشارترد
المركزي
بعد ان استحوذ بنك الاستثمار العربي الاردني على اعمال بنك ستاندرد تشارترد، اعلن البنك المركزي الاردني الغاء الترخيص الممنوح لبنك ستاندرد في ١٠ من الشهر الحالي.
اضافة اعلان
ارتفاع أسعار الذهب محليا
05 آب 2023
أورنج: الجيل الخامس سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال
05 آب 2023
الاقتصاد الوطني يتخطى الصعوبات ويحقق نموا في مؤشراته الكلية
05 آب 2023
الفنادق الاردنية تعقد دورات تدريبية لموظفي فنادق البترا
03 آب 2023
Copy
اقرأ أيضا
صندوق النقد الدولي يحوّل للأردن 32 مليون دولار في الشهر الماضي
منذ 27 دقيقة
252 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في 5 أشهر
منذ 60 دقيقة
الأردن يستورد 334 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي
منذ1 ساعة
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
منذ2 ساعة
تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه
منذ19 ساعة
الهناندة: الأردن مركز محتمل للتعهيد بفضل مجموعة من العوامل
منذ23 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
أخبار محلية
|
منذ 4 دقيقة
مجلس الأعيان يصادق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
آخر الأخبار
|
منذ 23 دقيقة
صندوق النقد الدولي يحوّل للأردن 32 مليون دولار في الشهر الماضي
الاقتصاد المحلي
|
منذ 27 دقيقة
مدارس ساو باولو تعتمد التعليم الرقمي: الكتب التقليدية "فقدت جودتها"
منوعات
|
منذ 31 دقيقة
غوتيريش يحذر العالم: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى
دولي
|
منذ 52 دقيقة
"المركزي" يلغي ترخيص بنك ستاندرد تشارترد
الاقتصاد المحلي
|
منذ 54 دقيقة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
افكار و مواقف
توريط الفلسطينيين
ماهر أبو طير
|
اليوم
"الفهلوة" واستعراض "الفضائل"!
موفق ملكاوي
|
اليوم
نتائج الشركات نصف السنوية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
تصاعد التجارة الإلكترونية: تأثيرها على التجارة التقليدية
رعد التل
|
اليوم
اقتصاد الأسمدة وفرص الريادة
المهندس حمزة العلياني
|
اليوم
ترجمات
البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية
ترجمات
|
منذ12 ساعة
تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا
ترجمات
|
04 آب 2023
ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟
ترجمات
|
02 آب 2023
قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة الأساسية
ترجمات
|
01 آب 2023
مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان
ترجمات
|
31 تموز 2023
الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية
ترجمات
|
30 تموز 2023