الإثنين 31 تموز 2023
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المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية 2025

مبنى البنك المركزي في عمان-(الغد)
البنك المركزي
قرر البنك المركزي، في تعميم أصدره للبنوك العاملة في السوق المحلية، تمديد فترة العمل بعملية منح الجوائز المرتبطة بحسابات التوفير لغاية نهاية عام 2025، ضمن الشروط والضوابط ذاتها، وعلى رأسها ألا تزيد قيمة الجائزة سواء عينية أو نقدية عن 100 ألف دينار، وكامل مجموع جوائز البنك السنوية ألا تزيد عن 3 ملايين دينار.اضافة اعلان
وبحسب البنك المركزي، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى سواء عينية أو نقدية على حساب التوفير، 100 ألف دينار، وأن تكون مرتان في العام، وألا تزيد قيمة كامل الجوائز النقدية والعينية المقدمة من البنك، عن 3 ملايين دينار سنويا، أما الجوائز بين 10-100 ألف دينار، فتكون 4 مرات بحد أقصى، في آخر يوم عمل من كل ربع سنوي.
ووفقا لتعليمات تسويق حسابات التوفير المربوطة بالجوائز والإعلانات، على البنوك التقيد، بأن تكون المعلومات والشروط المذكورة في الإعلان المباشر أو غير المباشر، عن حساب التوفير، دقيقة وواضحة، ومعبرة عن حقيقة الجائزة، مع إبراز اسم البنك، واستخدام لغة مفهومة، والالتزام بشروط تقديم الجوائز المعلنة، وعدم تعديل أي منها أو إضافة شروط جديدة.
وفي تعميمه الصادر حديثا، أكد البنك المركزي أهمية الحصول على موافقة العميل المسبقة، في حال رغبة البنك الإعلان عن أسماء الفائزين، بالجوائز المرتبطة بأي من أسماء العملاء، وتزويد المركزي بكشوفات ربع سنوية عن الجوائز وعدد وأسماء المستفيدين، واستلام الجائزة من عدمه، وإجراءات البنك بخصوصها.
وأكد البنك المركزي، أن تكون الجوائز على حسابات التوفير بالدينار الأردني فقط، مع دراسة برامج الجوائز والإعلانات المرتبطة بها بشكل واف، قبل مخاطبته، تجنبا للتعديلات المتكررة، وتزويده بتفاصيل الجوائز والإعلانات الخاصة بها معا، وأوضح أنه لا يجوز أن تكون قيمة الجائزة التي يقدمها البنك بديلا عن دفع الفوائد للعملاء أصحاب حسابات التوفير، وعلى البنك أيضا تزويد المركزي بشكل شهري عن معدلات الفائدة على حسابات التوفير.

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