المشروع الأول من نوعه أردنيا.. افتتاح محطة الغاز الطبيعي المضغوط في الريشة

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وقال الخرابشة خلال الافتتاح أن المشروع هو الأول من نوعه في المملكة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، ويعتبر من مشاريع الطاقة المُهمة في المرحلة الحالية، ومن اهم المبادرات التي نتابعها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.وبيّن الخرابشة أن مشروع الغاز المضغوط واحدّ من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المُرتقبة في منطقة الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج مُتخصصة.ونوه الوزير الخرابشة إلى أن المشروع يتكون من محطتين ، الأولى رئيسية (Mother Station) تقع في منطقة حقل غاز الريشة، والثانية وهي فرعية (Daughter Station) تقع بالقرب من المستهلكين.وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف استغلال الكميات الإضافية المُنتجة من حقل الريشة الغازي بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من المنطقة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه و إسالته لتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسّع في فرص العمل، وتقليل الكُلف التشغيلية على الصناعات.وبين ان المشروع يستهدف بالاساس دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة الى مادة الديزل اكثر من ٥٠٪؜، وبالنسبة الى مادة الوقود الثقيل اكثر من ٢٠٪؜ ، اما بالنسبة الى مادة الغاز المسال تقدر النسبة باكثر من ٤٠٪؜.ولفت الخرابشة الى ان الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية الى شركة غاز الاردن المسال تصل الى ١٢ مليون قدم مكعب يوميا، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي تم انشاؤها ب ٢٠ مليون قدم مكعب يوميا.وأشار الخرابشة إلى ان الوزارة تعمل بالإضافة إلى مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية على متابعة إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمان والزرقاء ضمن خطط الوزارة لتوفير مصدر طاقة نظيف و مستدام وأقل كلفة.من جانبه عبر مدير عام شركة غاز الاردن صلاح الخزاعلة عن فخره اليوم بتشغيل المشروع الأول من نوعة في الأردن، حيث ستعمل الشركة على نقل الغاز الطبيعي القادم من محطة الريشة بعد ضغطه وتوفيره للصناعات الوطنية.واضاف الخزاعلة أن المشر ع يستهدف القطاع الصناعي و يساهم في دعم الصناعات الاردنية بتمكينها من منافسة الصناعات اقليميا وعالميا.واعتبر ان المشروع بداية لشركة غاز الاردن التي تتطلع الى مشاريع عديدة مستقبلا.وباشرت شركة غاز الاردن المسال بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الصناعيين، بالاضافة الى انشاء محطة استقبال في مدينه العقبة الصناعية.وبدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ شهر آذار 2023، من خلال لجنة تسعير المشتقات البترولية، بالإعلان شهرياُ عن سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط والمسال للمستهلك النهائي، والذي يتكّون من السعر الشهري للغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي والمباع للقطاع الخاص، مضافاً إليه قيمة العمولة للشركات المهتمة بهذا النشاط.و من الجدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية وقعت اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي مع ثلاث شركات أردنية، لتحويل الغاز الطبيعي إلى (غاز مضغوط وغاز مسال LNG, CNG ) ونقله لمواقع الاستهلاك في وسط الأردن، وتتمثل هذه الشركات بشركة غاز الأردن المسال، شركة الشرق الأردني للغاز الطبيعي والمسال UNIGAZ، الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات – المناصير.ومن المُتوقع أن تنخفض الكُلف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من (25%-50%) و سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي في الأردن، وتزيد من القدرة التنافسية لها، جراء الانخفاض في الكُلف، إلى جانب تحسين إيرادات شركة البترول الوطنية وتمكينها من التوسّع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً.وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس ادارة هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية / القوات المسلحة الاردنية، ومدير عام الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية، رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية