 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المغتربون الأردنيون حولوا 1.1 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام

حوالات الأردنيين في الخارج
حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع بنسبة 40% خلال الثلث الأول من العام

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتبلغ 1.1 مليار دولار.


وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 3.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 283.5 مليون دولار.

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وفي ضوء ذلك، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتبلغ ما مقداره 1,146.5 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 2.5% لتبلغ 1,103.0 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.


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