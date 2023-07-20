الخميس 20 تموز 2023
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الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام

الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام
الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام
وفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 4,350,608 مسافرين خلال النصف الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 37,255 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 31,118 طنًا، بزيادة نسبتها 18.1% و6.8% على التوالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وخلال شهر حزيران، استقبل المطار 848,927 مسافرًا، بينما وصلت حركة الطائرات إلى 7,177 حركة، في حين سجّلت حركة الشحن الجوي 6,096 طنًا، بنمو نسبته 19.2% و15.6% و7.5% على التوالي، مقارنةً بشهر حزيران 2022.اضافة اعلان
وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لافتتاح مبنى المسافرين، عمل مطار الملكة علياء الدولي على توسيع شبكاته العالمية لتشمل 44 شركة طيران و80 وجهة، مما أسهم في الأرقام المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وشملت شركات الطيران الجديدة الخطوط الجوية الجزائرية والعربية للطيران أبوظبي و TUS Airwaysو Edelweiss Air، بينما تضمنت المطارات الجديدة مطار الجزائر هواري بومدين (الجزائر، الجزائر)، ومطار ستوكهولم أرلاندا (ستوكهولم، السويد)، ومطار سفنكس الدولي (القاهرة، مصر)، ، كانت الوجهات الخمس الأولى التي أثّرت إيجابيًا على إحصائيات الحركة الجوية هي جدة والقاهرة والرياض وبانكوك وصنعاء.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع وصولنا إلى منتصف هذا العام ، فإننا نفكر مليًّا في التقدم الذي شهده مطار الملكة علياء الدولي حتى الآن، وذلك بفضل فريقنا المتفاني والدعم الراسخ من مسافرينا وشركائنا، الذين أسهموا في الأداء الثابت الذي حققناه. وما نزال ملتزمين بتكييف خدماتنا وتحسينها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمسافرينا لضمان تمتعهم بتجربة مطار سلسة ومُرحِّبة تجعلهم يشعرون كأنهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
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