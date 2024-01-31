"المهندسين" تبحث تعزيز التعاون مع "صناعة عمان"

اضافة اعلان

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين غرف الصناعة ونقابة المهندسين في كافة المجالات، بما يسهم في تطوير الصناعة الاردنية وزيادة فرص العمل المتاحة للمهندسين الأردنيين في المصانع، حيث يمكن للمصانع ان تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المهندسين لتطوير الانتاجية.واضاف الجغبير خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، مع نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، على ان غرف الصناعة على استعداد للمساهمة في في أي جهد وطني بالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين لدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني، مشيرا الى أهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بحوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، كما يشغل القطاع الصناعي نحو 260 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.وأشار الجغبير الى التعاون المثمر الذي تم بين النقابة وغرفة صناعة عمان فيما يتعلق بمشروع أرض المعارض الذي تنوي الغرفة تأسيسه من خلال اشراف النقابة على دراسة العروض التي تقدمت لتصميم هذا المشروع، هذا عداة عن التعاون المستمر في مسابقة مشاريع التخرج الهندسية ومسابقة افضل منتج كيماوي، اضافة الى التعاون المشترك في المشاريع الخاصة باعادة اعمار قطاع غزة وكذلك الاستفادة من خدمات المركز الأردني الذي تنوي الغرفة افتتاحه في العاصمة العراقية بغداد.من جهته أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن دعم الصناعات الوطنية هي اولى الاولويات لنقابة المهندسين، مبينا أن التعاون مع غرفتي صناعة عمان والاردن في كافة المجالات هو هدف استراتيجي يساهم في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني مما يفتح المجال لفرص عمل و تأمين تدريب مميز للمهندسين في المصانع ، ويؤهلهم لسوق العمل ، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك زيارات ميدانية من قبل الشعب الهندسية للمصانع للاطلاع على الصناعات الوطنية المميزة .وأوضح سمارة الى الحملة التي اطلقتها النقابة لجمع التبرعات لنصرة الاهل في غزة تحت شعار " غزة معا ننصرها"، حيث سيتم توريد 240 خيمة اسبوعيا الى غزة، بأن يتم تشجيع المصانع الاردنية لانتاج هذه الخيم بجودة عالية، كما اشار الى دور النقابة في ترميم المخابز في قطاع غزة وكذلك شراء (7) محطات مياه في غزة لتأمين اهل القطاع بالمياه الصالحة للشرب.وتم خلال اللقاء بحث دور اكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة للمهندسين حيث يتم عمل برنامج تدريبي متكامل لكل تخصص، وتطوير جائزة المصنع الاخضر التي تقدمها الغرفة سنويا لتصبح " جائزة المصانع الخضراء صفرية الطاقة " بحيث تكون المصانع صديقة للبيئة وضمن معايير محددة ، وتوسيع جائزة افضل منتج كيماوي لتشمل قطاعات صناعية أخرى، وكذلك مشاركة الغرفة في المؤتمر المعماري الذي ستنظمه النقابة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في العمارة، اضافة الى التعاون بين الطرفين في حملات الخير التي تنفذها النقابة.حضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، وعضو غرفة صناعة الاردن المهندس فواز الشكعة وأعضاء مجلس نقابة المهندسين عماد الدباس، معتز الشوارب، الدكتور ابراهيم العدوان مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.