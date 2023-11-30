المواصفات: استمرار استقبال "تكاسي العاصمة" لتعديل التعرفة الجمعة والسبت

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أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير خلال تفقّدها مركز التّحقق المترولوجيّ، للاطلاع على سير عمليّة التّحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة، مواصلة العمل في المركز خلال أيام الجمعة والسّبت من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً.وقالت المهندسة الزّهير، إن هذا الإجراء يهدف إلى الإسراع في إتمام التّعديل وخدمة مستخدمي ومالكي سيّارات الأجرة، مبيّنه أنّه تمّ التّحقق من (2152) عدّاد سيّارة أجرة خلال الأربعة أيّام الأولى منذ بدء نفاذ التّعرفة الجديدة صباح الأحد الماضي.وأكّدت الزّهير على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمتلك محطة إلكترونية متطورة لفحص ومعايرة والتحقق من عدادات التاكسي بقدرة استيعابية عالية، بحيث يتم فحص كل ست سيارات تاكسي في وقت واحد، ويديرها موظفون متخصصون ذوو كفاءة وانتاجية وخبرة عالية.ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد (37) قرشاً، والتعرفة الكيلومترية (26) قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار (26) فلساً لكل (35) ثانية للفترة الصباحيّة، فيما عُدّلت التّعرفة اللّيليّة لتصبح قيمةُ بدءِ الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً (38) قرشاً ويحتسب (32) قرشاً لكل كم، و(32) فلساً عن كل (35) ثانية كتعرفة انتظار ليليّة.