 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

فريق تفتيشي من مؤسسة المواصفات والمقاييس
فريق تفتيشي من مؤسسة المواصفات والمقاييس

أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرّقابيّة والتفتيشيّة واستقبال الشّكاوى طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك ضمن خطّتها الرّقابيّة التي تمّ تفعيلها قبل حلول العيد.

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وقال النّاطق الإعلاميّ باسم المؤسسة سالم الجبور إنّ كوادر المؤسسة استقبلت خلال العطلة العديد من الشّكاوى التي تتعلّق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة، موضحاً بأنّ المؤسسة شكّلت فرقاً تفتيشيّة من فرعيّ الشّمال والجنوب التابعين للمؤسسة وكذلك مركز التّحقق المترولوجيّ بالإضافة إلى فرق من مركز المؤسسة بالعاصمة عمّان، وأنّ الفريق الواحد يزور يوميّاً ما بين 15- 20 منشأة اقتصاديّة للتحقق من الموازين والعبوات المعبأة مسبقاً والألعاب والأدوات الكهربائيّة والملابس والمصوغات.


وأشار الجبور إلى استمرار كوادر المؤسسة في المراكز الجمركيّة بالعمل طيلة العطلة وعلى نظام الورديات على مدار 24 ساعة في بعض المراكز
ودعا الجبور المواطنين إلى عدم التّردد في تقديم أيّ شكوى تتعلق بالمهام الرّقابيّة للمؤسسة على هاتف ووتساب الشّكاوى الموحّد 065301243، مؤكّداً على أنّ الشّكاوى تتابع بمنتهى السّرعة والسّريّة.

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