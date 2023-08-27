المواصفات تبدأ دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اضافة اعلان

افتتحت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، أمس، دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الزهير خلال الافتتاح، أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل العاملين فيها لتصنيع منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية ما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم أصحاب تلك المشاريع.والدورات التدريبية التي تعقد بالتعاون بين المواصفات والمقاييس والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي تتولى إدارة المشروع ومؤسسة نهر الأردن والمركز الوطني للبحوث الزراعية والبنك المركزي وجمعية مصدري الخضار والفواكه، تستهدف المستفيدين من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل.وأشارت المهندسة الزهير، إلى استعداد المؤسسة لتقديم الدعم للمستفيدين من خلال عقد ورش عمل توعوية بخصوص شهادات المطابقة للإنتاج الزراعي، ومنح المنتجات الزراعية شهادات مطابقة وتقديم البرامج التدريبية في المجالات التي يستهدفها المشروع.ونوهت بأن المؤسسة تمنح شهادة (عضوي)، وشهادة (الممارسات الزراعية الجيدة) ما يسهم بفتح الأسواق العالمية أمام المنتج الأردني ويدفع عجلتي الإنتاج والاقتصاد.من جهتها، قالت مديرة سلسلة القيمة بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المهندسة إيمان عطية، إن انعقاد هذه الدورات في مؤسسة المواصفات والمقاييس يأتي من الثقة العالية التي تحظى بها المؤسسة والمكانة المرموقة التي تحتلها.ويشارك في هذه الدورات متدربون من مختلف محافظات وألوية المملكة، سيعملون على نقل معارفهم وخبراتهم التي يمتلكونها إلى مستفيدين آخرين، ما يسهم في نشر ثقافة الجودة في مجال الدورات التي تركز على الإنتاج والتغليف الغذائي والزراعي، وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية وأفضل الممارسات المتبعة.-(بترا)