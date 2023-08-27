الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

المواصفات تبدأ دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 افتتحت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، أمس، دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الزهير خلال الافتتاح، أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل العاملين فيها لتصنيع منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية ما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم أصحاب تلك المشاريع.اضافة اعلان
والدورات التدريبية التي تعقد بالتعاون بين المواصفات والمقاييس والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي تتولى إدارة المشروع ومؤسسة نهر الأردن والمركز الوطني للبحوث الزراعية والبنك المركزي وجمعية مصدري الخضار والفواكه، تستهدف المستفيدين من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل.
وأشارت المهندسة الزهير، إلى استعداد المؤسسة لتقديم الدعم للمستفيدين من خلال عقد ورش عمل توعوية بخصوص شهادات المطابقة للإنتاج الزراعي، ومنح المنتجات الزراعية شهادات مطابقة وتقديم البرامج التدريبية في المجالات التي يستهدفها المشروع.
ونوهت بأن المؤسسة تمنح شهادة (عضوي)، وشهادة (الممارسات الزراعية الجيدة) ما يسهم بفتح الأسواق العالمية أمام المنتج الأردني ويدفع عجلتي الإنتاج والاقتصاد.
من جهتها، قالت مديرة سلسلة القيمة بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المهندسة إيمان عطية، إن انعقاد هذه الدورات في مؤسسة المواصفات والمقاييس يأتي من الثقة العالية التي تحظى بها المؤسسة والمكانة المرموقة التي تحتلها.
ويشارك في هذه الدورات متدربون من مختلف محافظات وألوية المملكة، سيعملون على نقل معارفهم وخبراتهم التي يمتلكونها إلى مستفيدين آخرين، ما يسهم في نشر ثقافة الجودة في مجال الدورات التي تركز على الإنتاج والتغليف الغذائي والزراعي، وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية وأفضل الممارسات المتبعة.-(بترا)
مسار الباص السريع بشارع الجامعة-(أرشيفية)

%55.6 نسبة الإنجاز في مشاريع إستراتيجية النقل بالربع الأول منذ7 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

تسوية الأوضاع الضريبية لـ626 شركة ومكلفا منذ11 ساعة

مزارع يحصد البقدونس في أحد المزارع بمحافظة المفرق - (تصوير أمير خليفة) - (أرشيفية)

الحكومة تقر نظام تعويض المزارعين المتضررين لسنة 2023 منذ11 ساعة

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب.. إلى ماذا ستفضي؟ منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.13 %

منذ7 ساعة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

منذ7 ساعة
تعبيرية

أربعة مشاريع حكومية قادمة لتعميم فكر ريادة الأعمال بين الشباب

منذ7 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة-(أرشيفية)

"المنافسة" تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

منذ7 ساعة
فواتير كهرباء-(أرشيفية)

1.56 مليون حاصل على دعم تعرفة الكهرباء

منذ7 ساعة
طلاب مدارس في منطقة الكمالية - (أرشيفية)

عودة المدارس نشاط إضافي لقطاع المواد الغذائية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 